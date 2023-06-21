مجلة البحوث الهندسية تنضم إلى قاعدة بيانات المجلات العالمية المفتوحة "DOAJ"

أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، عن انضمام مجلة البحوث الهندسية The Journal of Engineering Research (ERJ) التي تصدرها كلية الهندسة جامعة طنطا، إلى قاعدة بيانات المجلات العالمية المفتوحة DOAJ.

أوضح رئيس الجامعة أن ذلك يعد إنجازاً علميًا وبحثيًا جديداً يضاف إلى قائمة إنجازات الكلية والجامعة، مشيراً إلى أن البحث العلمي بجامعة طنطا يحظى بأولوية قصوى، حيث تعمل الجامعة دائما على توفير بيئة داعمة للبحث العلمي ومحفزة للابتكار والتميز لتطوير جودة ونوعية الأبحاث العلمية، دعماً لخطة الدولة ورؤية مصر 2030.

أضاف الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن انضمام مجلة البحوث الهندسية The Journal of Engineering Research (ERJ) ، إلى قاعدة بيانات المجلات العالمية المفتوحة DOAJ، يأتي نتاج جهود أعضاء هيئة التدريس والعاملين على المجلة العلمية بالكلية، لافتاً إلى أن قاعدة بيانات المجلات العالمية المفتوحة "DOAJ”، تقوم بفهرسة وتعزيز قيمة المجلات المفتوحة عالية الجودة والمراجعة من قبل مجموعة من خبراء المراجعين العالميين وفقًا لمجموعة من المعايير الأخلاقية ومعايير الجودة.

أضاف الدكتور أحمد نصر، عميد كلية الهندسة جامعة طنطاأن انضمام المجلة إلى قاعدة المجلات العالمية المفتوحة DOAJ، يتيح دمج بيانات المجلة لأنظمة الاكتشاف في جميع أنحاء العالم مما يتيح لعدد أكبر من الباحثين الوصول إليها وبالتالي زيادة معدلات النشر بها وزيادة الاستشهادات، اضافةً إلى أن البيانات الوصفية الخاصة بقاعدة البيانات مجانية لأي شخص لاستخدامها وإعادة استخدامها مما يعني أنه يتم سحبها إلى محركات البحث وخدمات الاكتشاف مثل: Web of Science – Scopus – Primo – Summons – EBSCO – Google - Google Scholar – OCLC – WorldCat – Dimensions، موجها الشكر لفريق العمل القائم على إعداد المجلة العلمية وعلى رأسهم الدكتورة أمانى سرحان مدير تحرير المجلة ورئيس قسم هندسة الحاسبات والتحكم الآلى بالكلية.