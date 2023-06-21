الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مجلة البحوث الهندسية تنضم إلى قاعدة بيانات المجلات العالمية المفتوحة "DOAJ"

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، عن انضمام مجلة البحوث الهندسية The Journal of Engineering Research (ERJ) التي تصدرها كلية الهندسة جامعة طنطا، إلى قاعدة بيانات المجلات العالمية المفتوحة DOAJ.

أوضح رئيس الجامعة أن ذلك يعد إنجازاً علميًا وبحثيًا جديداً يضاف إلى قائمة إنجازات الكلية والجامعة، مشيراً إلى أن البحث العلمي بجامعة طنطا يحظى بأولوية قصوى، حيث تعمل الجامعة دائما على توفير بيئة داعمة للبحث العلمي ومحفزة للابتكار والتميز لتطوير جودة ونوعية الأبحاث العلمية، دعماً لخطة الدولة ورؤية مصر 2030.

أضاف الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن انضمام مجلة البحوث الهندسية The Journal of Engineering Research (ERJ) ، إلى قاعدة بيانات المجلات العالمية المفتوحة DOAJ، يأتي نتاج جهود أعضاء هيئة التدريس والعاملين على المجلة العلمية بالكلية، لافتاً إلى أن قاعدة بيانات المجلات العالمية المفتوحة "DOAJ”، تقوم بفهرسة وتعزيز قيمة المجلات المفتوحة عالية الجودة والمراجعة من قبل مجموعة من خبراء المراجعين العالميين وفقًا لمجموعة من المعايير الأخلاقية ومعايير الجودة.

أضاف الدكتور أحمد نصر، عميد كلية الهندسة جامعة طنطاأن انضمام المجلة إلى قاعدة المجلات العالمية المفتوحة DOAJ، يتيح دمج بيانات المجلة لأنظمة الاكتشاف في جميع أنحاء العالم مما يتيح لعدد أكبر من الباحثين الوصول إليها وبالتالي زيادة معدلات النشر بها وزيادة الاستشهادات، اضافةً إلى أن البيانات الوصفية الخاصة بقاعدة البيانات مجانية لأي شخص لاستخدامها وإعادة استخدامها مما يعني أنه يتم سحبها إلى محركات البحث وخدمات الاكتشاف مثل: Web of Science – Scopus – Primo – Summons – EBSCO – Google - Google Scholar – OCLC – WorldCat – Dimensions، موجها الشكر لفريق العمل القائم على إعداد المجلة العلمية وعلى رأسهم الدكتورة أمانى سرحان مدير تحرير المجلة ورئيس قسم هندسة الحاسبات والتحكم الآلى بالكلية.

مجلة البحوث الهندسية تنضم إلى قاعدة بيانات المجلات العالمية المفتوحة DOAJ ؤية مصر 2030 الهندسة جامعة طنطا الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا الدراسات العليا والبحوث دراسات العليا والبحوث عميد كلية الهندسة جامعة طنطا نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث

الأكثر قراءة

معيد يعتدى على أستاذه فى جامعة طنطا.. كشف تفاصيل جديدة حول الواقعة

قرار وزارة القوى العاملة بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

"لعنة تايتنك".. الموقع الغامض فى المحيط الأطلسى يبتلع الغواصة المفقودة ويثير الجدل

طرح أول شركة بالبورصة المصرية فى 2023 بعد إجازة عيد الأضحى

موعد التقديم الصف الأول الثانوي العام لعام 2024 والمستندات المطلوبة بالمدارس

إخلاء سبيل الراقصة بوسى بكفالة 3 آلاف جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

عيد الأب

عبد الرحيم طايع

فهم جسد الأنثى!

مدحت بشاى

القوى الناعمة.. ظهير فكرى

محاسن السنوسي

قوة مصر الناعمة غيّرت جلدها

أحمد الصغير

من يناير 2011م إلى 30 يونيو 2013م.. وخُطب الإثم والبراءة!

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

وائل لطفي

«على مبارك» و«النديم» مثلًا!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

أبوردينة: القدس تشهد حربًا غير مسبوقة من الاحتلال

بموسيقى عربية.. سفارة إسرائيل في القاهرة تحتفل بعيد الاستقلال الـ 75

فلسطين تطالب بضغط دولى للتهدئة.. وإسرائيل تعزز وجودها بالضفة