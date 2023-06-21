الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع وإصابة 6 في انهيار منزل بقنا.. والحماية المدنية تنتشل الضحايا

انهيار منزل
انهيار منزل

انتشلت قوات الحماية المدنية في محافظة قنا بالتعاون مع الأهالي، اليوم الأربعاء، جثة ربة منزل و5 مصابين آخرين من تحت الأنقاض، إثر انهيار منزل بقرية أبو مناع غرب بمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة عمليات محافظة قنا، يفيد بانهيار منزل مبني بالطوب اللبن، أسفر عن مصرع ربة منزل وإصابة 5 آخرين من أسرة واحدة بمركز دشنا.

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين مصرع حنان خضري حسين، 42 عاما، وإصابة سامية أبو الفضل محمد، 36 عاما، وبدري عسران أبو الفضل، 46 عاما، وحجاج عطا الله أبو الحسن، 6 سنوات، وسامية محمد أبو الفضل، 5 سنوات، وعلي جابر أبو الحسن، 3 سنوات، إثر انهيار بقرية المصارعة بقرية أبومناع غرب بدشنا.

نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي تحت تصرف جهة التحقيق، والمصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

أبو مناع أربع أخطرت النيابة أسف اسعاف قنا أسرة واحدة

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