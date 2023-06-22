تمارين التنفس العميق.. نصائح لطلاب الشهادة الثانوية قبل امتحان المادة المقبلة

يبحث طلاب الشهادة الثانوية العامة لعام 2023 عن نصائح تساعدهم على تخطي الخوف والقلق والاضطراب، قبل أداء المادة المقبلة من امتحانات الثانوية، لذلك نرصد لهم نصائح يجب إتباعها حتى تتمكن من حل الامتحانات المقبلة بدون مشاكل نفسية تؤثر على مستواك في التركيز.

قدمت الدكتورة ريهام عبدالرحمن، الباحثة في الإرشاد الأسري والتطوير الذاتي، العديد من النصائح الهامة لطلاب الشهادة الثانوية العامة لعام 2023 قبل أداء امتحان المادة المقبلة، خصوصاً أن مرحلة الامتحانات تعتبر من المراحل الهامة في حياة كل إنسان كونها ستحدد مصيره ومستقبله الدراسي، وهناك من يتعامل معها بشكل إيجابي يعتمد على الثقة والتفاؤل، وهناك أيضا من يتعامل معها بطريقة سلبية فتزداد لديه مشاعر التوتر والقلق.

- تمارين التنفس العميق

وقالت الدكتورة ريهام عبدالرحمن، في تصريح خاص لـ “الدستور”، إن من ضمن الإرشادات التي يجب أن يتابعها طلاب الشهادة الثانوية العامة هو القيام ببعض تمارين التنفس العميق، والتي تساعد في تحسين الذاكرة وتدعيم الشعور النفسي بالطمأنينة والرضا.

- كلمة مفتاحية لكل مجموعة معلومات

وأضافت يجب على طالب الشهادة الثانوية العامة وضع كلمات مفتاحية، والتي تسهل عليه تذكر المعلومات الهامة أثناء المراجعة، مع الحرص على استخدام الألوان والخرائط الذهنية والتي تساعده في ترسيخ المعلومات بالذاكرة وبالتالي يسهل تذكرها أثناء الامتحان.

- التخلص من القلق المؤقت

وتابعت وهناك ما يسمى بقلق الاختبار وهو القلق المصاحب للامتحانات والذي يشعر به كثير من الطلاب الراغبين في التفوق والنجاح، ونصيحتي لكم هي عدم الاستسلام لهذا القلق لأنه قلق مؤقت سرعان ما ينتهي بمجرد زوال الموقف، أيضا من الأساليب التي تعالج القلق هي الانشغال بمراجعة المادة الدراسية للتأكد من ثباتها في الذهن، مع محاولة التحدث عما ينتابك من أفكار ومخاوف ولكن مع من تثق بهم من المقربين بحيث يعيد لك ثقتك بنفسك.