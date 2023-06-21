"حجاج السياحة" يواصلون تدفقهم إلى الأراضى السعودية لبدء الموسم

يواصل حجاج شركات السياحة رحلاتهم، سواء الجوية أو البرية، على الأراضي السعودية لبدء موسم الحج، ووصل عدد حجاج السياحة بمستويات الحج المختلفة (اقتصادي تحسين– بري– بري تحسين)، والمتواجدين بمقر إقامتهم بمنطقة العزيزية بمكة المكرمة والمناطق المحيطة بها إلى نحو 5 ألاف حاج.

وقد كثفت لجان بعثة الحج السياحي المتواجدة حاليًا بالأراضي السعودية من جولاتها التفقدية على أماكن إقامة حجاج البري والاقتصادي بمكة المكرمة، للاطمئنان على أحوال الحجاج والتأكد من توافر كافة الخدمات المتفق عليها بين الحاج وشركة السياحة بالسكن، وتتواجد اللجان على مدار الساعة بين حجاج البري والاقتصادي للتدخل الفوري لحل أي مشاكل تواجههم، في إطار توجيهات وزير السياحة والآثار أحمد عيسى لبعثة الحج السياحي بالأراضى المقدسة بتفقد مقرات إقامة حجاج السياحة بمكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل يومي، والاطمئنان على الحجاج لحين عودتهم بسلامة الله إلى أرض الوطن.