الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، حيث تأتي هذه الموافقة تنفيذاً للقرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، الذى عُقد مؤخراً برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتشجيع الاستثمار، والعمل على اتاحة بيئة استثمارية جاذبة.

وتضمنت التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، مجموعة من الأحكام شملت التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية، سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه، بالحوافز العامة الواردة بالقانون، وكذا زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومد المدة التي يتعين أن تؤسس خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في القانون، ويجوز مد هذه المهلة إلى 9 سنوات.

كما تضمنت التعديلات معالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، وما تشمله من بيانات، وكذا التوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه، ليشمل جواز منح الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع في نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة لتشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار في المجالات والقطاعات المبينة بتعريف المشروع الاستثماري" الوارد بالمادة (1) من القانون، وأية قطاعات أخرى بما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة.

وتطرقت التعديلات إلى التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي، والصناعات كثيفة استخدام الطاقة، هذا إلى جانب وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، وذلك بقصد التخلص منها أو إعادة تدويرها، وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات.

وتضمنت التعديلات المقترحة على أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.

أحكام قانون اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار استخدام الطاقة التنمية الاقتصادية للدولة التنمية الاقتصادي التنمية الاقتصادية التعديلات المقترحة التعديلات

الأكثر قراءة

قرار وزارة القوى العاملة بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

موعد صرف المعاشات قبل عيد الأضحى 2023 وطرق الاستعلام عن قيمته

معيد يعتدى على أستاذه فى جامعة طنطا.. كشف تفاصيل جديدة حول الواقعة

البورصة تخسر 14 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

رئيس هيئة قناة السويس يُعلن طرح 20% من أسهم "الرباط وأنوار السفن" في البورصة

بعد 9 سنوات من الحكم.. إشادات قبطية بأوضاع المسيحيين في عهد السيسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

عيد الأب

عبد الرحيم طايع

فهم جسد الأنثى!

مدحت بشاى

القوى الناعمة.. ظهير فكرى

محاسن السنوسي

قوة مصر الناعمة غيّرت جلدها

أحمد الصغير

من يناير 2011م إلى 30 يونيو 2013م.. وخُطب الإثم والبراءة!

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

وائل لطفي

«على مبارك» و«النديم» مثلًا!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

أبوردينة: القدس تشهد حربًا غير مسبوقة من الاحتلال

بموسيقى عربية.. سفارة إسرائيل في القاهرة تحتفل بعيد الاستقلال الـ 75

فلسطين تطالب بضغط دولى للتهدئة.. وإسرائيل تعزز وجودها بالضفة