كاتب صحفي: جلسات الحوار الوطني تعبر عن الإحساس بالمسؤولية

قال الكاتب الصحفي ياسر عبدالعزيز، إن جلسات الحوار الوطني تعبر عن درجة عالية من الإحساس بالمسؤولية والقدرة على الطرح.

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأربعاء:"لا يوجد شيء محظور في الحوار الوطني، حيث تم الحديث عن الانتخابات الرئاسية والجوانب الإجرائية فيها واللغط الذي أثير بخصوص إمكانية إجرائها قبل نهاية العام أم في العام المقبل، والأوضاع القانونية والدستورية التي ستحكم هذا الإطار".

وتابع:"سمعت في الحوار الوطني كل الأطراف الموجودة قالت آرائها في هذا الموضوع بصراحة وبشكل واضح، وأتصور أن الموضوعات التي تناقش تعكس الأولويات الحقيقية في الحالة السياسية المصرية، وأتصور أيضا، أن هذا النقاش يتسم بدرجة من الإيجابية والتشارك والموضوعية، وأتصور أن الأخذ بهذه التوصيات او المخرجات ضرورة".

كما شدد على أنه لا يمكن أبدًا أن يُفعل الحوار الوطني أو يكون له الأثر الذي نرجوه جميعا إلا من خلال التعامل مع مخرجاته بدرجة عالية من الجدية، وهي الجدية ذاتها التي أبداها المشاركون كافة.