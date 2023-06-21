محافظ أسوان يستمع لمطالب مواطنة ويوجه المسئولين بتلبيتها

حرص اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على الاستماع لمطالب واحتياجات المواطنة ثريا عبدالمتعال دهب صاحبة الـ70 عاماً، موجها المسئولين بتلبية احتياجتها.

يأتى ذلك استكمالاً لما قام المحافظ بتقديمه للمواطنة من تخصيص سكن إيواء عاجل بمساكن الأولى بالرعاية بمنطقة الصداقة القديمة عقب تقدمها بشكوى له من تعرض مسكنها القديم بنظام الإيجار لتصدعات وتشققات.

ومن جانبها أعربت السيدة ثريا عبدالمتعال عن فرحتها للمعاملة الطيبة من محافظ أسوان والاستماع لشكواها ومطالبها، والتعامل السريع مع هذه المطالب لرفع المعاناة عنها، وتخفيف الأعباء المعيشية التى كانت ستواجهها فى حياتها، خاصة أنها كانت تعيش ظروفا معيشية صعبة بعد وفاة زوجها، وعدم وجود عائل ومصدر دخل لها سوى معاش ضمانى فقط.