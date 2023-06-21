ذبح أضاحي المواطنين مجانا بمجازر الفيوم الحكومية خلال العيد

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن فتح 12 مجزراً حكومياً مجانا أمام الأهالي والجمعيات الأهلية الخيرية، طوال أيام عيد الأضحى المبارك لذبح الأضاحي، مساهمة من المحافظة في التيسير على المواطنين، ومنع الذبح خارج المجازر، لضمان سلامة اللحوم والحفاظ على نظافة البيئة.

وناشد المحافظ جميع أهالي المحافظة ومسئولي الجمعيات الأهلية، بتطبيق الإجراءات الوقائية، والالتزام بذبح الأضاحي بالمجازر، للحد من التلوث والحفاظ على البيئة، تحقيقاً للشكل الجمالي والحضاري، فضلاً عن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وفي ذات السياق، وجه محافظ الفيوم، مدير مديرية الطب البيطري، بمنع ذبح الأضاحي بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة، حفاظاً على سلامة الذبائح من التلوث والصحة العامة للمواطنين، وفى حالة المخالفة يتم تطبيق الإجراءات القانونية وتطبيق الغرامات المالية المقررة.

من جهته، صرح مدير مديرية الطب البيطري الدكتور أيمن محمد عادل، بأن المجازر الحكومية التي تقرر فتحها أمام جموع المواطنين طوال فترة العيد بمركز الفيوم تشمل مجازر العزب، واللاهون، وهواره المقطع، والعدوة.

وأوضح أنه في مركز أبشواي تم تحديد مجازر أبشواي وطبهار والعجميين، وفي مركز إطسا تم تحديد مجزر إطسا، وفي مركز طامية تم تحديد مجزر طامية، وفي مركز سنورس مجازر فيديمين، وترسا، وسنهور القبلية.