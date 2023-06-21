الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ذبح أضاحي المواطنين مجانا بمجازر الفيوم الحكومية خلال العيد

لحوم
لحوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري،  محافظ الفيوم، عن فتح 12 مجزراً حكومياً مجانا أمام الأهالي والجمعيات الأهلية الخيرية، طوال أيام عيد الأضحى المبارك لذبح الأضاحي، مساهمة من المحافظة في التيسير على المواطنين، ومنع الذبح خارج المجازر، لضمان سلامة اللحوم والحفاظ على نظافة البيئة. 

وناشد المحافظ جميع أهالي المحافظة ومسئولي الجمعيات الأهلية، بتطبيق الإجراءات الوقائية، والالتزام بذبح الأضاحي بالمجازر، للحد من التلوث والحفاظ على البيئة، تحقيقاً للشكل الجمالي والحضاري، فضلاً عن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وفي ذات السياق، وجه محافظ الفيوم، مدير مديرية الطب البيطري، بمنع ذبح الأضاحي بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة، حفاظاً على سلامة الذبائح من التلوث والصحة العامة للمواطنين، وفى حالة المخالفة يتم تطبيق الإجراءات القانونية وتطبيق الغرامات المالية المقررة.

من جهته، صرح مدير مديرية الطب البيطري الدكتور أيمن محمد عادل، بأن المجازر الحكومية التي تقرر فتحها أمام جموع المواطنين طوال فترة العيد بمركز الفيوم تشمل مجازر العزب، واللاهون، وهواره المقطع، والعدوة.

وأوضح أنه في مركز أبشواي تم تحديد مجازر أبشواي وطبهار والعجميين، وفي مركز إطسا تم تحديد مجزر إطسا، وفي مركز طامية تم تحديد مجزر طامية، وفي مركز سنورس مجازر فيديمين، وترسا، وسنهور القبلية.

 

الجمعيات الأهلية التيسير علي المواطنين التيسير علي المواطن الأضحي المبارك الإجراءات الوقائية أضاحي المواطنين إجراءات الوقائي احمد الانصاري

الأكثر قراءة

قرار وزارة القوى العاملة بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

سفير اليابان يزور متحف الزعفران في جامعة عين شمس

مدبولى: افتتاح الرئيس مشروعات "الأبعادية" يعكس اهتمامه بمتابعة معدلات إنجاز "حياة كريمة"

محامي طاهر أبو زيد: أخبار "قضايا الشيكات" غير صحيحة

مجلس جامعة بني سويف يكرم عددًا من أعضاء هيئة التدريس وطلاب كلية الإعلام

كولر يطلب إعارة طاهر محمد طاهر وبيع سافيو وأيمن أشرف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

عيد الأب

عبد الرحيم طايع

فهم جسد الأنثى!

مدحت بشاى

القوى الناعمة.. ظهير فكرى

محاسن السنوسي

قوة مصر الناعمة غيّرت جلدها

أحمد الصغير

من يناير 2011م إلى 30 يونيو 2013م.. وخُطب الإثم والبراءة!

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

وائل لطفي

«على مبارك» و«النديم» مثلًا!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

بموسيقى عربية.. سفارة إسرائيل في القاهرة تحتفل بعيد الاستقلال الـ 75

فلسطين تطالب بضغط دولى للتهدئة.. وإسرائيل تعزز وجودها بالضفة

حرب واسعة أم هجوم مُركّز؟.. خيارات إسرائيل فى جنين

عاجل
روابط تاريخية.. "إكسترا نيوز" تستعرض العلاقات المصرية الفرنسية وزيرة البيئة تعلن بدأ دراسة تحليل سلوك أسماك القرش بالبحر الأحمر