الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قبل عيد الأضحى.. ضبط طن مصنعات لحوم غير صالحة بالجيزة

ضبط لحوم فاسدة بمحافظة
ضبط لحوم فاسدة بمحافظة الجيزة

كلّف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمواصلة جهود حملات تمشيط الأسواق والمحال للتأكد من سلامة السلع المطروحة للمواطنين حفاظًا على السلامة العامة. 

واطلع محافظ الجيزة على جهود مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية التموين والأحياء المعنية في تنفيذ حملات مكبرة استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وتمكنت الحملات من ضبط حوالي ١ طن و٥٠ كجم مصنعات لحوم وحوواشي وكبدة جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد الثلاجات والمحال بمركز ومدينة أبو النمرس وتم تحرير محاضر بالمخالفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية. 

كما أسفرت الحملات عن ضبط 180 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتم تحرير 3 محاضر قانونية بالمخالفات وذلك بحي المنيرة الغربية.

ضبط لحوم فاسدة بمحافظة الجيزة

IMG-20230621-WA0002
IMG-20230621-WA0002
IMG-20230621-WA0004
IMG-20230621-WA0004
IMG-20230621-WA0006
IMG-20230621-WA0006
IMG-20230621-WA0003
IMG-20230621-WA0003
ضبط لحوم فاسدة بالجيزة لحوم غير صالحة محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

الأكثر قراءة

قرار وزارة القوى العاملة بخصوص إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

موعد صرف المعاشات قبل عيد الأضحى 2023 وطرق الاستعلام عن قيمته

معيد يعتدى على أستاذه فى جامعة طنطا.. كشف تفاصيل جديدة حول الواقعة

البورصة تخسر 14 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

رئيس هيئة قناة السويس يُعلن طرح 20% من أسهم "الرباط وأنوار السفن" في البورصة

بعد 9 سنوات من الحكم.. إشادات قبطية بأوضاع المسيحيين في عهد السيسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

عيد الأب

عبد الرحيم طايع

فهم جسد الأنثى!

مدحت بشاى

القوى الناعمة.. ظهير فكرى

محاسن السنوسي

قوة مصر الناعمة غيّرت جلدها

أحمد الصغير

من يناير 2011م إلى 30 يونيو 2013م.. وخُطب الإثم والبراءة!

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

وائل لطفي

«على مبارك» و«النديم» مثلًا!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

أبوردينة: القدس تشهد حربًا غير مسبوقة من الاحتلال

بموسيقى عربية.. سفارة إسرائيل في القاهرة تحتفل بعيد الاستقلال الـ 75

فلسطين تطالب بضغط دولى للتهدئة.. وإسرائيل تعزز وجودها بالضفة