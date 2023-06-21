اقتصادية قناة السويس: 258 سفينة بموانئ المنطقة الشمالية خلال مايو

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيانٍ صادر اليوم، عن أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية قد سجلت حركة تداول للسفن خلال شهر مايو الماضي بإجمالي حمولات بلغت 4,269,593 طن كطاقة محققة، وعدد حاويات 355,818 حاوية مكافئة من خلال استقبال عدد 258 سفينة متنوعة خلال الشهر.

وذكر البيان أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية قد استقبل عدد 58 سفينة حاويات بطاقة محققة 507,084 طن وعدد حاويات 53,766 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 10 سفن بضائع عامة، وعدد 7 سفن صب سائل، و5 سفن سياحية وسفينتين رورو فضلًا عن استقبال 31 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد خلال شهر مايو عدد 120 سفينة حاويات، وعدد 14 سفينة كلينكر وسفينة أسمنت وسفينة ملح بطاقة محققة 3,720,209 طن وعدد حاويات 302,052 حاوية مكافئة.

فيما استقبل ميناء العريش البحري عدد 9 سفن لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 42,300 طن ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عملية التطوير الذي يشهده ميناء العريش الآن.

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