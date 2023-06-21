هل يؤثر الخط التجاري "إيران – العراق – روسيا" على قناة السويس؟

رد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على سؤال حول تأثير الخط التجاري "إيران – العراق – روسيا"، وما يتردد بأنه سيؤثر على القناة ومعدلات السفن الناقلات العابرة من المجرى الملاحي.

وقال "ربيع"، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: لا قلق من أي خط تجاري يضم طرق برية وخطوط سكك حديد، فإن افترضنا أن القطار يجر خلفه 100 عربه تحمل 500 حاوية، وهو رقم كبير ولا يتحقق، فإن تلك الحمولة لا تمثل شيئًا مقارنة بعبور سفن حاويات على متن كل منها آلاف الحاويات، تتجاوز 20 ألف حاوية على بعضها.

وأوضح أن البديل أو المشروع الذي يمثل يقلق هو حفر قناة توازي قناة السويس، وتقدم خدمات أكبر من القناة، وتحقق وقت عبور أٌقل وتستوعب عدد أكبر من السفن وهو غير موجود.