الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

نظير عياد لطلاب الثانوية: الأزهر يعول عليكم كثيرا في نهضة مصر

د. نظير عياد
د. نظير عياد

تفقد الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي في مادة النحو، اليوم الأربعاء، بلجنة معهد شبين الكوم النموذجي بنين، ولجنة معهد شبين الكوم النموذجي فتيات التابعين لمنطقة المنوفية.

وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية على ضرورة استفادة الطلاب من الوقت والعمل على حسن تنظيمه خاصة في أيام الامتحانات، والاستيقاظ مبكرا للمذاكرة فهو أفضل الأوقات ويكون فيه الاستيعاب أكبر، كما طالبهم بضرورة التركيز في قراءة الأسئلة أكثر من مرة لأن ذلك أدعى لعدم الخطأ، ومعرفة إجابة السؤال جيدا، مبينا أن الأزهر يعول عليهم كثيرا في نهضة وتقدم مصرنا الحبيبة، فالأوطان تُبنى بسواعد وجهود أبنائها المخلصين والمجتهدين.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين  من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي ٤٣٠ طالب وطالبة، مقسمين على (٣١) لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية (٧٧٠) طالب وطالبة،  ٥٣٥ بنين و٢٣٥ فتيات، مقسمين على (٤٧) لجنة.

مجمع البحوث الإسلامية الشهادة الثانوية الأزهرية الدكتور نظير عياد

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