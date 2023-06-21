الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أماكن عرض "بيت الروبى" لكريم عبدالعزيز

بيت الروبي
بيت الروبي

أطلقت شركة «سينرجي فيلمز» صباح اليوم فيلم «بيت الروبي» بطولة النجم كريم عبدالعزيز وعدد كبير من النجوم في دور العرض كأول أفلام موسم عيد الأضحى المبارك.

فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز

وأعلنت سينرجي فيلمز عن خريطة وجود الفيلم بدور العرض حيث يعرض في 101 دار عرض دفعة واحدة وهو عدد كبير للغاية ومن المتوقع أن يحقق الفيلم إيرادات عالية نظرا لشعبة كريم عبدالعزيز وطاقم عمل الفيلم، ويعرض بيت الروبي في السينمات التالية:

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية كريم عبدالعزيز، التي يجسد فيها شخصية "إنفلونسر" شهير، ويجسد كريم محمود عبدالعزيز، شخصية صاحب مركز تجميل، أما نور اللبنانية فتجسد دور (إيمان) طبيبة أمراض نساء خلال أحداث الفيلم.

وتسير الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي، حول زوجين يعانيان من بعض المشاكل بسبب معاناة الزوجة من مشكلة في الإنجاب، ما يدفعها إلى اختطاف أحد الأطفال للتغلب على تلك المشكلة، ويقوم كريم عبدالعزيز ونور بدور الزوجين، ويجسد كريم محمود عبدالعزيز دور شقيق البطل الأصغر.

وفيلم بيت الروبى يشارك فى بطولته كل من كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، وعدد كبير من الفنانين، إخراج بيتر ميمى، وتأليف محمد الدباح وريم القماش، وإنتاج سينرجى فيلمز.

ويتعاون كريم عبدالعزيز مع المخرج بيتر ميمى للمرة الأولى في السينما والثالثة بوجه عام، بعدما قدم معه مسلسل "الاختيار" الجزأين الثانى والثالث، وكان مقررًا التعاون معًا في مسلسل "الحشاشين" الذي من المقرر أن يعرض في رمضان 2024.

وينافس الفيلم ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المبارك حيث يتواجد بالموسم عدد من الأفلام الضخمة منها فيلم “البعبع” بطولة الفنان أمير كرارة وفيلم “تاج” بطولة الفنان تامر حسني.

فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبد العزيز فيلم بيت الروبى بيت الروبي بطولة كريم عبد العزيز كريم عبد العزيز سينرجي فيلمز

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