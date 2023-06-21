تحليل مخدرات لعاطلين قتلا شابا في مشاجرة بدار السلام

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم الأربعاء، بإجراء تحليل مخدرات لعاطلين قتلا جارهما بسبب خلافات حول لعب الأطفال، وعرضهم على الطب الشرعي؛ لبيان صحة تعاطيهم المخدر من عدمه.

وتبين من مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أنها لشاب في العقد الثالث مصاب بجرح طعني غائر في منطقة الصدر بالقرب من القلب، مما أدى إلى نزيف دموي غزير أوقف وظائف الجسم عن الحياة مما أدى إلى الوفاة.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة قسم شرطة دار السلام، بالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين كل من طرف أول (أحد الأشخاص)، توفى متأثراً بإصابته بجرح نافذ بالصدر، وطرف ثاني (شخصان)، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم بسبب خلاف بين الطرفين حول الجيرة تعدى خلالها أحد أفراد الطرف الثانى على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.