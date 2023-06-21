مجلس جامعة بني سويف يكرم عددًا من أعضاء هيئة التدريس وطلاب كلية الإعلام

كرّم مجلس جامعة بني سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، في جلسته رقم 222 عددًا من أعضاء هيئة التدريس وطلاب كلية الإعلام لنجاحهم في إنتاج وإخراج عدد من الأفلام للترويج لجامعة بني سويف وكلياتها، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس، والدكتور عبدالعزيز السيد، عميد كلية الإعلام.

ووجّه الدكتور منصور، الشكر للدكتور عبدالعزيز السيد، عميد الكلية، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب على مجهودهم والجهود التي تبذلها الكلية في إنتاج وإخراج عدد من الأفلام للترويج للجامعة وكلياتها بصورة مشرفة على جميع مواقع التواصل الإجتماعي، ونجاح الفيلم الأخير عن الجامعة، حيث شهد تفاعلًا كبيرًا نظرًا لما يحتويه من المهنية والاحترافية في إخراج الفيلم بتلك الصورة.

وأكد رئيس جامعة بني سويف، دعم وتشجيع الموهوبين من الطلاب وتخريج كوادر إعلامية قادرة على المنافسة فى مجال الإعلام، بالإضافة إلى التدريب الميداني على أرض الواقع في مشروعات التخرج والتي يتنافس فيها الطلاب على المستويين المحلي والدولي، والتي تُعد واجهة مشرفة للكلية ولجامعة بني سويف.

ووجّه الدكتور عبدالعزيز السيد، عميد الكلية، الشكر للدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، على دعمه المستمر ومؤازرته لأعضاء هيئة التدريس والطلاب وحثه الدائم لهم على المشاركة في مختلف الأنشطة والمسابقات المحلية والدولية وتوفير كل الدعم لهم.

فيما كرّم مجلس جامعة بني سويف، نعمان محمد إسماعيل، مشرف الأمن الإداري بكلية الهندسة، وذلك لتميزه وتفانيه في العمل، وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس، واللواء محمود سرحان مدير أمن الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة، أهمية تكريم الموظفين المتفانين في العمل تقديرًا لجهودهم خلال العمل ومشاركتهم الفعالة في خدمة الجامعة، مشيرًا إلى أن الجامعة لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم لهم.