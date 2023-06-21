الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

محامي طاهر أبو زيد: أخبار "قضايا الشيكات" غير صحيحة

طاهر أبو زيد
طاهر أبو زيد

أكد الدكتور أيمن عطا الله، المستشار القانونى للكابتن طاهر أبو زيد نجم منتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق، أن ما تم نشره في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار تتعلق بالكابتن طاهر أبو زيد ما هي إلا أخبار مغلوطة غرضها التشويه والإساءة لسمعته. 

وقال عطا الله في بيان صحفي، إن كافة قضايا الشيكات المقامة ضد الوزير الأسبق طاهر أبوزيد قد أقيمت بصفته رئيس مجلس إدارة بعض الشركات، وليس بصفته، وأنها لا تمت له بصلة، فضلا عن أن أرقام القضايا المتداولة غير دقيقة، ولا تعبر عن حقيقة الواقع، إذ أنه تم التصالح في بعض تلك القضايا والبعض الآخر منها ما زال منظوراً أمام القضاء ولم يتم الفصل فيها بشكل نهائي. 

المستشار القانوني النادي الأهلي كابتن طاهر أبو زيد

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