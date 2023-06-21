"رجال الأعمال" تستقبل وفد جزائري متخصص في صناعة الأسمدة وقطع غيار السيارات

استقبل الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، وفدا من رجال الأعمال الجزائريين برئاسة سعيد منصور رئيس نادي الاقتصاد الجزائري، على هامش زيارتهم لمصر وذلك لبحث مجالات التعاون وفرص التجارة والاستثمار المشترك في مجال الصناعات المغذية لصناعة السيارات من قطع الغيار والصيانة بجانب الأسمدة المعدات الزراعية.

وشارك في اللقاء مها زكريا وزير مفوض تجاري بجهاز التمثيل التجاري المصري، وعددا من رجال الأعمال المصريين.

ورحب الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، بزيارة الوفد الجزائري وبالتعاون مع منظمات الأعمال المماثلة، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية والاحترام والتقدير المتبادل بين الشعبين بجانب فرص التجارة الاستثمار في مجالات متنوعة لم تستغل من قبل القطاع الخاص المصري.

وأشار إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين من أعرق منظمات الأعمال التي تمارس النشاط الاقتصادي وتمثل القطاع الخاص في مصر منذ 45 عاما وتعمل كشريك اقتصادي للدولة وكيان يدافع عن مصالح القطاع الخاص وينقل وجهة نظره للحكومة ، لافتا إلى أن فكر وقيادة القطاع الخاص السمة الغالبة على الاقتصاد المصري إذ تمثل حصته حوالي 70%.

ولفت إلى أن الجمعية تضم في عضويتها كبار رجال الأعمال في مختلف محافظات مصر يمثلون كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، كما تربطها بالحكومة والمجالس النيابية علاقة قوية وتحرص دائما على أن تكون منبر حر والعمل على تقريب وجهات النظر للوصول إلى صيغة متوازنة ونتائج إيجابية تفيد الاقتصاد والعمل على جذب الاستثمارات المباشرة لمصر وزيادة حجم التجارة من خلال شبكة علاقتها مع 75 منظمة مماثلة أجنبية.

كما أشار إلى أن الجمعية تقوم بتنظيم الوفود والبعثات التجارية الخارجية بهدف العمل على نمو الاستثمارات المباشرة وهو ما يعكس قوة وصلابة وقدرة الجمعية للتواصل الخارجي، فضلا عن المشاركة في إعداد ومناقشة التشريعات الاقتصادية سواء من خلال لجانها القطاعية لنحو 17 لجنة أو من خلال أعضائها البرلمانيين باللجان المتخصصة في مجلسي الشعب والبرلمان.