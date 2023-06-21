الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحقيقات النيابة في تمزيق جسد شاب في مشاجرة بدار السلام

جريدة الدستور

تواصل نيابة دار السلام الجزئية، اليوم الأربعاء، التحقيق مع المتهمين بقتل جارهما بسبب خلافات حول لعب الأطفال.

أقوال الشهود
واستمعت النيابة إلى أقوال شهود العيان الذين أكدوا أن المجني عليه والمتهمين على خلاف دائم منذ فترة بسبب لعب الأطفال في الشارع وتدخل الكبار وتخاصموا بسبب ذلك ويوم الواقعة تجدد الخلاف بين أطراف الشجار.

وتابع الشهود أن المتهم الأول باغت المجني عليه بطعنة نافذة في الصدر عقب مشادات وتشابكات باليد متكررة، وأسفر عن ذلك سقوطه متوفيًا على الأرض.

مناظرة النيابة
تبين من مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أنها لشاب في العقد الثالث مصاب بجرح طعني غائر في منطقة الصدر بالقرب من القلب، مما أدى إلى نزيف دموي غزير أوقف وظائف الجسم عن الحياة مما أدى إلى الوفاة.

تفاصيل الحادث
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض على عاطلين متهمين بالاعتداء على جارهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض والتسبب في وفاته بسبب خلافات الجيرة.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة قسم شرطة دار السلام، بالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين كل من طرف أول (أحد الأشخاص)، توفى متأثراً بإصابته بجرح نافذ بالصدر، وطرف ثاني (شخصان)، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم بسبب خلاف بين الطرفين حول الجيرة تعدى خلالها أحد أفراد الطرف الثانى على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

نيابة دار السلام الجزئية التحقيق خلافات لعب الأطفال

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