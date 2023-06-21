الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"النواب" يوافق نهائيا على نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب نهائيا على  قرار رئيس الجمهورية رقم 212 لسنة 2023 بشأن الموافقة على نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية الـAFCFTA في الجريدة الرسمية. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على 4 مشروعات قوانين باتفاقيات دولية للبحث والتنقيب عن البترول في عدد من المناطق.

واستعرض النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقارير مشروعات القوانين الأربعة، مؤكدا أنها تستهدف تسهيل البحث والتنقيب عن البترول.

وكان مجلس النواب وافق نهائيا على قرار رئيس الجمهورية رقم 170 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية الأمان النووي. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

واستعرض النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تفاصيل  قرار رئيس الجمهورية رقم 170 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية الأمان النووي، مشيرا إلى أنها تهدف إلى بلوغ مستوى عال من الأمان النووي على نطاق العالم والحفاظ على ذلك المستوى من خلال تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي على نحو يشمل عند الاقتضاء التعاون التقني فيما يتعلق بالأمان النووي.

وأشار "عوض الله" إلى مساعي الاتفاق، إلى إنشاء دفاعات فعالة فى المنشآت النووية ضد الأخطار الإشعاعية المحتملة والحفاظ على تلك الدفاعات لحماية الأفراد والمجتمع والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات الناتجة عن هذه المنشآت، بالإضافة إلى الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية وتخفيفها حال وقوعها، فضلا عن الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب اشعاعية، وتخفيف حدة هذه العواقب في حالة وقوعها.

 

مجلس النواب رئيس الجمهورية نشر قوائم التخفيضات الجمركية اتفاقية التجارة الحرة الجلسة العامة

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