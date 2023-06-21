السجن لمتهمين استعرضا القوة فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عامل بالسجن 3 سنوات، وآخر بالحبس سنة مع الشغل، وغرامة 1000 جنيه؛ لاتهامهما باستعراض القوة مع مواطن، وإحراز سلاح نارى بجرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

كانت اتهمت النيابة العامة المتهمين باستعراض القوة مع المجنى عليه بقصد ترويعه وتخويفه بسبب خلافات بين الطرفين، حيث قاما بإطلاق النار من سلاح نارى بدون ترخيص.

بعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.