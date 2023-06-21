الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سفير اليابان يزور متحف الزعفران في جامعة عين شمس

الدكتور محمود المتيني
الدكتور محمود المتيني

استقبل الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، سفير اليابان بالقاهرة أوكا هيروشى وزوجته، بحضور الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

وقام السفير اليابانى والوفد المرافق له بزيارة متحف  الزعفران برفقة  الدكتور محمود المتيني والدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق.

وأعرب السفير اليابانى عن سعادته بحفاوة الاستقبال، كما أشاد بالمحتويات الأثرية التي يضمها متحف الزعفران والتي تجمع بين التاريخ المصري القديم والحديث.

متحف الزعفران يحتوي على 167 قطعة أثرية ترصد التاريخ المصري القديم بمختلف حقبه التاريخية منذ العصور المصرية القديمة وحتى العصر الحديث والتي تم اختيارها بعناية من مخازن المواقع الأثرية والمتاحف المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار منها متاحف كل من المصري بالتحرير وكفر الشيخ والفن الإسلامي وقصر المنيل والمركبات الملكية بالإضافة الى مجموعة من القطع الأثرية من الناتجة من أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية لجامعة عين شمس والعاملة بمنطقة عرب الحصن، وبعض من مقتنيات الجامعة ممثلة في مجموعة من ورق البردي والعملة من العصور اليونانية والرومانية والإسلامية، وكذلك مخطوطات تراثية من مقتنيات مكتبة الجامعة.

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