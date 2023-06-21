القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على تشكيل عصابي تخصص فى سرقة المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية بمنطقة الساحل.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط "شخصين، لهما معلومات جنائية" حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات "ملك وقيادة أحدهما" بدائرة قسم شرطة الساحل، وضبطت بحوزتهما حقيبة عثر بداخلها على "مبلغ مالى- 2 هاتف محمول- سماعة" مجهولة المصدر.

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بأن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة من أحد الأشخاص بأسلوب الخطف باستخدام الدراجة المضبوطة، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.