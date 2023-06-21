الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين

جريدة الدستور

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على تشكيل عصابي تخصص فى سرقة المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية بمنطقة الساحل.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط "شخصين، لهما معلومات جنائية" حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات "ملك وقيادة أحدهما" بدائرة قسم شرطة الساحل، وضبطت بحوزتهما حقيبة عثر بداخلها على "مبلغ مالى- 2 هاتف محمول- سماعة" مجهولة المصدر.

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بأن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة من أحد الأشخاص بأسلوب الخطف باستخدام الدراجة المضبوطة، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

مباحث القاهرة سرقة المواطنين بمنطقة الساحل

الأكثر قراءة

وكالة الفضاء المصرية تعلن انتهاء أعمال تجميع واختبار "مصر سات 2"

يناقش توفير السلع فى عيد الأضحى.. بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى

لجان المكافحة الحقلية تتابع زراعات القطن والذرة بمركز أبو حمص في البحيرة

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 ورابط الاستعلام

جامعة حلوان تشارك في فعاليات المُلتقى الدولي لهيئة تعليم الكبار

السجن 4 سنوات لفلاح بتهمة الاتجار فى المخدرات وحيازة سلاح نارى بأسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

من يناير 2011م إلى 30 يونيو 2013م.. وخُطب الإثم والبراءة!

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

وائل لطفي

«على مبارك» و«النديم» مثلًا!

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين "الأكثر تطرفاً" يُحكم السيطرة على الكيان الصهيوني

جلال حمام

مصر.. رأس حربة الخير

ماجد حبته

يوم عالمى مختلف للاجئين

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب بضغط دولى للتهدئة.. وإسرائيل تعزز وجودها بالضفة

حرب واسعة أم هجوم مُركّز؟.. خيارات إسرائيل فى جنين

إصابة 7 إسرائيليين فى حادث إطلاق نار برام الله