الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة النيل الأهلية تطلق أول دبلوم من نوعه في التكنولوجيا المالية "فينتك"

جامعة النيل الأهلية
جامعة النيل الأهلية

أطلق مركز التعليم التنفيذي بجامعة النيل الأهلية الدورة الأولى من برنامج دبلوم التكنولوجيا المالية (فينتك)، وهو برنامج رائد يجمع بين الاستراتيجية والابتكار والتحول الرقمي في مجال الخدمات المالية من خلال أسلوب التعلم التطبيقي لتزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة اللازمة للتفوق في مجال التكنولوجيا المالية سريعة التطور للتعريف بالبرنامج.

من جانبه أوضح خالد عيد، رئيس قطاع التعليم التنفيذي بجامعة النيل الأهلية، أن التكنولوجيا المالية تعد أهم قنوات التحول الرقمي في مجال الخدمات البنكية و المالية، حيث غيرت ووسعت نطاق الخدمات المالية ودفعت بالابتكار والكفاءة والشمول المالي إلى مسارات متقدمة، وقد استطاعت مصر أن تحقق نجاحا ملحوظا في هذا الأمر، حيث جذبت الشركات في قطاع التكنولوجيا المالية في مصر أكثر من 317 مليون دولار استثمارات في عام 2022.

وأكد أن أهم ما يميز دبلوم التكنولوجيا المالية هو النهج الفريد في التعلم، حيث يجمع بين بناء قدرات التفكير الاستراتيجي والمعرفة والتجربة العملية، وتطرح الجامعة من خلال البرنامج مجموعة فريدة من المحاضرين من خبراء الاستراتيجية و التكنولوجيا و تطوير الحلول من أساتذة جامعيين متميزين، وخبراء التكنولوجيا المالية من البنك المركزي المصري ومتخصصين و استشاريين عالميين، حيث يعزز هذا التنوع في خبرات المحاضرين من حصول المشاركين على نظرة شاملة عن صناعة التكنولوجيا المالية والاتجاهات الناشئة فيها.

وأشار رئيس قطاع التعليم التنفيذي بجامعة النيل الأهلية إلى أن الدكتور وائل عقل، رئيس الجامعة، والدكتور حسن علي، عميد كلية إدارة الأعمال، التقوا المشاركين في اليوم الأول من البرنامج، وأكدوا على التزام الجامعة بالتميز في التعليم التنفيذي وأهمية المساهمة بفاعلية في دعم مجال التكنولوجيا المالية من خلال بناء القدرات والمهارات الحديثة.

وأكد الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية: خلال لقائه المشاركين في البرنامج، أن إطلاق برنامج دبلوم التكنولوجيا المالية بهذا المستوى يعبر عن التزام جامعة النيل بتقديم التميز في التعليم التنفيذي، مضيفا أننا نؤمن بأن التجربة العملية والإرشاد من خبراء الصناعة هما المفتاح لتمكين مشاركينا من التفوق في هذا المجال المتطور بسرعة والمساهمة في أجندة التحول الرقمي في مصر.

من ناحيته أشار الدكتور حسن علي، عميد كلية الإدارة، أن هدف جامعة النيل من خلال هذا البرنامج هو دعم صناعة التكنولوجيا المالية و إمدادها بكل الأدوات الاستراتيجية والمعرفية والعملية لتوفير فرص النمو، ما يمكّن المؤسسات والشركات الناشئة من المشاركة بفاعلية في الاقتصاد الرقمي.

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