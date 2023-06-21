ضبط رجل و3 سيدات كونوا تشكيلًا عصابيًا لنشل ركاب المواصلات العامة بمدينة نصر

تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على رجل و3 سيدات كونوا تشكيلًا عصابيًا لنشل ركاب المواصلات العامة بمدينة نصر.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص و3 سيدات لهم معلومات جنائية حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وضبط بحوزتهم "6 هواتف محمولة- مبلغ مالى" مجهولة المصدر.

واعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل" حال استقلالهم سيارات الأجرة والنقل الجماعى، وأقروا بأن المضبوطات حوزتهم من مُتحصلات وقائع سرقـة.