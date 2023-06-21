الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط رجل و3 سيدات كونوا تشكيلًا عصابيًا لنشل ركاب المواصلات العامة بمدينة نصر

جريدة الدستور

تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على رجل و3 سيدات كونوا تشكيلًا عصابيًا لنشل ركاب المواصلات العامة بمدينة نصر.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص و3 سيدات لهم معلومات جنائية حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وضبط بحوزتهم "6 هواتف محمولة- مبلغ مالى" مجهولة المصدر.

واعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل" حال استقلالهم سيارات الأجرة والنقل الجماعى، وأقروا بأن المضبوطات حوزتهم من مُتحصلات وقائع سرقـة.

مباحث القاهرة مدينة نصر مديرية امن القاهرة

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