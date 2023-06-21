اقتصادي: زيارة "مودي" لمصر تبحث ملف الانضمام لعضوية تجمع البريكس

قال خبير الاقتصاد، الدكتور وليد جاب الله، إن زيارة ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند إلى مصر خلال الأيام المقبلة، تأتي بعد فترة قصيرة من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للهند وهذا يعني أن هناك خطوات وإجراءات يتم التخطيط لتنفيذها بصورة تدريجية.

وأكد "جاب الله" في تصريح خاص لـ "الدستور" أن الزيارة مهمة لا سيما أن مصر تتطلع في الفترة القادمة وبعد انضمامها لبنك التنمية لدول البريكس إلى الانضمام أيضًا إلى تكتل البريكس الذي تلعب فيه الهند دورًا كبيرًا بين أعضاءه، مشيرًا إلى أن الزيارة القادمة لرئيس وزراء الهند سيتم خلالها بحث ملف مصر لعضوية تجمع البريكس.

وتابع خبير الاقتصاد، أنه من المقرر أن يتم بحث الملفات التي سبق وتم بحثها خلال زيارة الرئيس السيسي للهند وذلك من أجل زيادة عمليات التبادل التجاري بين البلدين بالإضافة إلى زيادة حجم الاستثمارات المشتركة، فضلاً عن تعزيز التعاون بصورة تليق بالتاريخ الكبير والعلاقات الطيبة التي تربط بين الدوليتين تاريخيًا وتكون على مستوى طموحاتهم في المستقبل.

وأكد أن مصر والهند بينهما علاقات اقتصادية تاريخية قوية، حيث تمتد علاقات التجارة والاستثمار بين البلدين لعدة قرون، وتعتبر الهند هي الشريك الرئيسي لمصر في جنوب آسيا.وتتمثل أهم المجالات التي تشهد التعاون الاقتصادي بين البلدين في التجارة والاستثمار والصناعة والطاقة والزراعة والسياحة.

وفيما يتعلق بالتجارة، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والهند في عام 2020 حوالي 3.5 مليار دولار، وتتمثل أهم المنتجات التي تتم تداولها بين البلدين في البترول والمنتجات البترولية والملابس والمجوهرات والأدوية والأسمدة.

ويعمل البلدان على تعزيز التعاون الاستثماري بينهما، حيث تتواجد شركات هندية كبرى في مصر في عدة قطاعات مثل الاتصالات والتكنولوجيا والصناعات الكيماوية والمنتجات الأساسية، كما تتواجد شركات مصرية في الهند في مجالات الإسكان والتعليم والزراعة والمنتجات البترولية.

وتعمل الحكومات في البلدين على توفير بيئة استثمارية ملائمة للمستثمرين، وذلك من خلال إصدار القوانين واللوائح التي تحفز الاستثمار وتسهل الإجراءات الإدارية.

وتهتم الهند بتعزيز العلاقات السياحية مع مصر، حيث يزور الكثيرون من المسافرين الهنود مصر سنوياً، ويتم تبادل الخبرات والتجارب في مجال السياحة بين البلدين، وتعمل الحكومات في البلدين على توفير الخدمات السياحية وتحسين البنية التحتية لتشجيع المزيد من السياح على زيارة كل من البلدين.

وتعمل مصر والهند على تعزيز التعاون في مجال الطاقة، حيث تستورد مصر النفط والغاز الطبيعي من الهند، وتعمل الشركات الهندية على الاستثمار في مجال الطاقة في مصر.