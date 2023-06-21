الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

البث الفضائي والقيمة المضافة.. ننشر أبرز توصيات "شباب النواب" لإنقاذ الأندية الشعبية

الدكتور محمود حسين
الدكتور محمود حسين

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، قيام الاتحاد المصري لكرة القدم بتخصيص جزء من حصيلة عوائد البث الفضائي للمباريات لصالح دعم الأندية الشعبية حيث تحصل تلك الأندية على نسبة ضئيلة لا تكفي لتدعيم صفوف فرقها.

وكشف  الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، التوصيات الكاملة الصادرة عن اجتماع اللجنة مع ممثلي الأندية الشعبية والذي استمر لمدة 8 ساعات متواصلة والتي جاءت على النحو التالي:-
• تعديل مواد قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 الخاصة بالإعفاءات لتتضمن الاعفاء من ضريبة القيمة المضافة.
• عقد اجتماع مع الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية وأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد لبحث موضوع دوري المحترفين.
• اجتماع الجهة الإدارية برؤساء مجالس إدارات الأندية الشعبية والجماهيرية لبحث ودراسة المشكلات والعمل على حلها.
• إعفاء الأندية الشعبية والجماهيرية من ضريبة القيمة المضافة، وتفعيل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 فيما نص عليه من الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز، فالدور الذي تقوم به الأندية الشعبية والجماهيرية كبير والعائد علي الدولة سيكون أكبر من أي ضرائب تحصل من تلك الأندية لأنها الحصن الحصين لشبابنا من الانجراف لتيارات التطرف أو لاتجاهات أخرى غير محمودة العواقب.

• نقل ولاية الأراضي المقام عليها الأندية الشعبية من الجهات صاحبة الولاية إلى ولاية وزارة الشباب والرياضة.

• تخفيض رسوم الاتحادات الرياضية المحصلة من الأندية الشعبية الخاصة بالقيد والتسجيل.

• زيادة الدعم الموجه للأندية الشعبية في المناطق النائية والمحافظات الحدودية وكذلك لأندية ذوي الاحتياجات الخاصة.

• ضرورة أن تعمل مجالس إدارات الأندية الشعبية على زيادة مواردها من خلال إنشاء شركات استثمارية وطرحها بالبورصة والبحث عن شركات راعية لتلك الأندية ومنحها مزايا وإعفاءات مقابل الرعاية، وذلك في ضوء الاستثمار الرياضي المنصوص عليه بقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

• قيام وزارة التنمية المحلية بتسهيل إجراءات الأندية مع الأحياء والمحافظات في استخراج التصاريح اللازمة لتنمية الإنشاءات الاستثمارية بها لتعظيم مواردها، في ظل القيود المفروضة على الإجراءات في هذا الشأن.

لجنة الشباب والرياضة الاتحاد المصرى لكرة القدم البث الفضائي دعم الأندية الشعبية الدكتور محمود حسين

الأكثر قراءة

مصدر بـ"التعليم": نسبة النجاح فى "عربى الثانوية العامة" مرتفعة ومبشرة

6 ميداليات جديدة لبعثة الأولمبياد الخاص في دورة الألعاب العالمية ببرلين

محافظ القاهرة يشدد على مديرية الأوقاف تطهير أماكن صلاة العيد

رئيس جهاز "دمياط الجديدة" يتفقد أعمال المرافق بمنطقة بيت الوطن

التحقيق مع طليق بوسى فى قضية ضرب وسرقة أوراق وشيكات من زوجها

رئيس هيئة قناة السويس: 7 مشروعات لتطوير المجرى الملاحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

عيد الأب

عبد الرحيم طايع

فهم جسد الأنثى!

مدحت بشاى

القوى الناعمة.. ظهير فكرى

محاسن السنوسي

قوة مصر الناعمة غيّرت جلدها

أحمد الصغير

من يناير 2011م إلى 30 يونيو 2013م.. وخُطب الإثم والبراءة!

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

وائل لطفي

«على مبارك» و«النديم» مثلًا!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب بضغط دولى للتهدئة.. وإسرائيل تعزز وجودها بالضفة

حرب واسعة أم هجوم مُركّز؟.. خيارات إسرائيل فى جنين

إصابة 7 إسرائيليين فى حادث إطلاق نار برام الله