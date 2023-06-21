تفاصيل صادمة حول غواصة استكشاف "حطام تايتنك" المفقودة

كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنه مع دخول البحث عن الغواصة المفقودة التي كانت في رحلة لتفقد حطام سفينة تايتنك يومها الرابع، تتسابق وكالات متعددة للحصول على المعدات المتخصصة اللازمة للوصول إليها.

ولفتت الصحيفة في تقرير، إلى أن الغواصة المفقودة عبارة عن سفينة صغيرة مصممة لاستيعاب خمسة أشخاص فقط ليوم واحد وعدة ساعات لاستكشاف تيتانيك وساعتين للعودة إلى السطح.

وأشارت إلى أنه خلال العام الماضي، أظهر مؤسس شركة OceanGate Expeditions السياحية لشبكة “CBS” الأمريكية الجزء الداخلي من الغواصة المستخدمة لزيارة حطام تيتانيك، ويُظهر الفيديو حجرة صغيرة، بمساحة تقارب مساحة الشاحنة الصغيرة.

تفاصيل صادمة عن الغواصة المفقودة

وأضافت أن الغواصة لا يوجد بها كراسي أو مقاعد حيث يجلس الركاب متربعين على أرضية الغواصة بعد خلع أحذيتهم قبل الدخول.

ونوهت بأنه بالنسبة لمثل هذه الغواصة المتقدمة، يكون الجزء الداخلي في الغالب خاليًا وبسيطًا، مع زر واحد فقط وشاشة على الحائط، حيث يتم تشغيل بقية عمليات السفينة على وحدة تحكم محمولة تشبه وحدة تحكم الألعاب.

وأضافت أنه لا يوجد سوى مرحاض واحد صغير في مقدمة السفينة، وعند استخدام المرحاض، يقومون بتثبيت ستارة للخصوصية "ويرفعون صوت الموسيقى بصوت عالٍ"، وأوصى القائمون على الغواصة الركاب بتقييد نظامهم الغذائي قبل وأثناء الغوص "لتقليل احتمالية الحاجة إلى استخدام المرحاض".

وذكرت أنه تم رصد أصوات طرقات قادمة تحت الماء قرب حطام تيتانيك.

تكثيف عمليات البحث

قال قائد المنطقة الأولى لخفر السواحل الأمريكي الأدميرال جون موجر إنه بينما تركز الكثير من البحث على سطح الماء، فإن الفريق لديه الآن قدرة بحث تحت الماء في الموقع.

وتابعت الشبكة الأمريكية، أنه إذا حددت أطقم البحث موقع الغواصة المفقودة في أعماق المحيط، فستواجه السلطات بعد ذلك مهمة معقدة للغاية لاستعادة المركبة وأي ناجين.

يقع حطام تيتانيك على عمق 12500 قدم تحت مستوى سطح البحر - حوالي 10 أضعاف ارتفاع مبنى إمباير ستيت.

وأوضحت أنه في اليوم الرابع للبحث عن الغواصة، يقوم خفر السواحل الأمريكي بالتنسيق مع البحرية الأمريكية وخفر السواحل الكندي منذ يوم الأحد، حيث قال موجر إنه نظرًا لمعرفته بالموقع، فإن مشغل الغواصة OceanGate يساعد في تحديد الأولويات.

وقال خفر السواحل الأمريكي إن سفينة أبحاث من جزر البهاما كانت تقوم أيضًا بعمليات تشغيل عن بعد (ROV).

وقالت السلطات إن سفينة مد الأنابيب وصلت، أمس الثلاثاء وهي السفينة Deep Energy متخصصة في مد الأنابيب بطول 194 متراً ولديها قدرات تحت الماء، والتقت بالسفينة Polar Prince، التي انطلقت منها الغواصة في آخر موقع معروف لها.

وقال موجر إن سفن أخرى في طريقها، بما في ذلك بعض الحرف المملوكة للقطاع الخاص التي "تقوم باستعدادات" للمساعدة في البحث "المعقد للغاية".

وقال خفر السواحل الأمريكي إن الأصول الإضافية التي انضمت تشمل العديد من السفن الكندية مثل السفينة ذات غرفة الضغط المتنقلة والموظفين الطبيين.