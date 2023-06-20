تقرير: محاولات يائسة لاستعادة غواصة مفقودة خلال استشكاف حطام "تيتانيك" (صور)

قال قائد المنطقة الأولى لخفر السواحل الأمريكي الأدميرال جون موجر، إن خفر السواحل فتشوا منطقة بحجم ولاية كونيتيكت خلال ليلة أمس الثلاثاء، بحثًا عن غواصة مفقودة مع خمسة أشخاص بداخلها خلال محاولتهم استكشاف حطام سفينة تايتنك.

ويبحث خفر السواحل الأمريكي عن غواصة بحثية كندية مفقودة اختفت الأحد الماضي، بعد أن خرجت في رحلة استكشافية للبحث عن حطام السفينة الشهيرة تيتانيك، وعلى متنها طاقم من 5 أفراد من سفينة الأبحاث الكندية بولار برنس، حيث بدأت الغوص صباح الأحد، لكن فقد الاتصال بها بعد ساعة و 45 دقيقة.

الغواضة المفقودة

ومع استمرار البحث صباح الثلاثاء، عزز فريق القيادة الموحد قدراته ليكون قادرًا على البحث تحت الماء أيضًا، وفقًا لما قاله موجر لشبكة "ABC" الأمريكية، مشيرا إلى أن لديهم سفينة في الموقع الآن، بها مركبات تعمل عن بعد، والتي ستمنحهم القدرة على البحث تحت الماء أيضًا.

وبحسب شبكة "سي إن إن"، تستخدم القيادة الموحدة أيضًا طائرة طراز P-3 من القوات المسلحة الكندية، والتي كانت تحلق خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تقوم بإسقاط عوامات السونار للاستماع إلى أي أصوات من الغواصة المفقودة.

معدات أمريكية للبحث عن الغواصة

شركات خاصة تساعد في العثور على حطام غواصة تايتنك

من جهتها، أكدت شركة "ماجلان" لرسم خرائط أعماق البحار، والمعروفة بصورها الفريدة من نوعها لصور تيتانيك في أعماق البحار، أنها تسابق الزمن لمحاولة المشاركة في جهود البحث والإنقاذ الجارية لتحديد موقع الغواصة المفقودة في المحيط الأطلسي منذ يوم الأحد الماضي لكن مشكلة النقل الرئيسية تعيقهم.

وقال رئيس الشركة ديفيد طومسون، لشبكة "CNN" إن فريقه على دراية بموقع الحطام وتلقى إشعارًا كتابيًا من OceanGate Expeditions، الشركة التي تدير الرحلة الاستكشافية إلى سفينة تايتنك الغارقة، لحشد جهود إنقاذ الطاقم المفقود.

ديفيد طومسون

وبحسب التقرير، تحتاج الشركة إلى طائرة شحن عسكرية من طراز C-17 Globemaster III لها القدرة على نقل معدات الغوص في أعماق البحار، والموجودة في المملكة المتحدة.

وقال “طومسون”: "نحن نعرف موقع الحطام، ونعرف الموقع، والمعدات التي نحاول الحصول عليها هي المعدات التي استخدمناها للقيام بمسح تيتانيك".

وأكد أن القوات الجوية الأمريكية أو سلاح الجو الملكي البريطاني لم يعودوا إلى ماجلان لإعلامهم بما إذا كان يمكن استئجار طائرة لاستخدامها في نقل المعدات التي يحتاجونها إلى كندا للشروع في جهود الإنقاذ، مشيرًا إلى أن معظم المعدات اللازمة للغوص في أعماق البحار موجودة في جيرسي، الواقعة في جزر القنال قبالة سواحل فرنسا مع بعض المعدات الأخرى في أبردين.

الغواصة المفقودة

وبحسب الشبكة الأمريكية، فإن الغواصة المفقودة يبلغ طولها 21 قدمًا وتتمتع بدعم الحياة لمدة تصل إلى 96 ساعة، فيما قدر مسؤولو خفر السواحل الأمريكية بعد ظهر أمس الإثنين، أنهم يتوقعون أن يكون هناك ما بين 70 إلى 96 ساعة من الأكسجين في حالات الطوارئ متاحة للركاب على متن الغواصة.