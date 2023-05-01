الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البحرية الكورية الجنوبية تتسلم غواصة حربية متطورة

غواصة حربية
غواصة حربية

أعلنت شركة "DSME" الكورية الجنوبية أنها سلّمت سلاح البحرية في البلاد غواصة حربية جديدة من فئة "KSS-III".

وجاء في بيان صادر عن الشركة، أن حوض بناء السفن التابع لـDaewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME)، شهد مؤخرًا احتفالية خصصت لتسليم سلاح البحرية الكوري الجنوبي غواصة حربية جديدة، وهي الغواصة الثانية من فئة KSS-III التي تم تصنيعها لصالح الجيش في البلاد، وحضر الاحتفالية ممثلون عن الحكومة وسلاح البحرية ورئيس مجموعة تطوير الغواصات في كوريا الجنوبية.

ويبلغ طول كل غواصة من غواصات KSS-III نحو 83.5 م، وعرضها 9.6 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 3700 طن، ويمكن لها الحركة بسرعة 20 عقدة بحرية تحت الماء، وقطع مسافات تصل إلى 10000 ميل في كل مهمة، والعمل لمدة 50 يومًا دون الحاجة للتزود بالوقود والمؤن، كما تتسلح هذه الغواصات بمنصات لإطلاق الصواريخ المجنحة، ومنصات لإطلاق طوربيدات من عيار 533 ملم. 

وكانت "DSME" قد حصلت عام 2012 على عقد بقيمة 1.56 مليار دولار لتصنيع غواصتين من فئة KSS-III لصالح الجيش الكوري الجنوبي، وبدأت بتصنيع الغواصة الأولى في مايو 2016، وفي يوليو من نفس العام بدأت عملية إنتاج الغواصة الثانية، وتم تسليم أول غواصة للجيش عام 2021، أما الغواصة الثانية فكان من المفترض أن تسلّم لسلاح البحرية الكوري الجنوبي عام 2022، لكن العملية تأخرت لظروف تتعلق باختبارات هذه الغواصة.

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