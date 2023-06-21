الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: مانشستر سيتى يقتحم سباق الحصول على خدمات مدافع نابولى

كيم جاي
كيم جاي

أفادت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، بأن مانشستر سيتي الإنجليزي دخل بقوة في سباق الحصول على خدمات الكوري الجنوبي مين جاي كيم، مدافع نابولي الإيطالي.

وارتبط اسم اللاعب في وقت سابق بالانضمام لصفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأشارت التقارير إلى أن النادي دخل في مفاوضات لضمه.

وأوضحت التقارير الأخيرة أن بايرن ميونخ الألماني دخل في مفاوضات جادة مع اللاعب والنادي والأقرب لضمه.

لكن صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية أشارت أن السيتي الأقرب حاليًا لضم المدافع، حيث يستعد لدفع 60 مليون يورو لإنهاء الصفقة وهو أعلى بـ10 ملايين يورو من قيمة كسر شرط الجزاء في عقده، والذي يبلغ 50 مليون يورو.

ويلعب مين كيم جاي لفريق نابولي منذ انضمامه من نادي فناربخشة التركي في صيف 2022، وينتهي عقده مع النادي بحلول 30 يونيو 2025.

مين جاي كيم بدأ مسيرته بعدد من الأندية في كوريا الجنوبية، قبل أن ينضم لفريق جينبوك هونداي في يناير 2017، ثم انتقل لنادي بكين جوانج في يناير 2019، ثم انتقل لفريق فناربخشة التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021.

ولعب مين كيم جاي 45 مباراة بقميص نابولي في الموسم المنصرم، وسجل هدفين وصنع مثلهما.

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