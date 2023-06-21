أسامة ربيع: تنفيذ 10 جراجات بقناة السويس وتطوير المدخلين الشمالى والجنوبى

قدّم الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، التهنئة للشعب بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

واستعرض "ربيع"، خلال مؤتمر صحفي، حصاد العام المالي ومستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبي، اليوم الأربعاء، بمحافظة السويس.

وكشف رئيس الهئية أن 12% من التجارة العالمية تمر عبر قناة السويس، مشيرًا إلى أن التطوير مستمر بالمجرى الملاحي.

وأضاف الفريق أسامة ربيع: "رؤيتنا أن يكون الممر الملاحي لقناة السويس ممرًا آمنًا، وتم تنفيذ 5 جراجات في قناة السويس القديمة و5 في القناة الجديدة، وتطوير المدخلين الشمالي والجنوبي".