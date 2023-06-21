الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي..

مجلس الشباب المصري يوزع ملابس على الأولى بالرعاية في الأسمرات والمقطم

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

نظم المكتب التنفيذي لمجلس الشباب المصري بالمقطم، فعالية لتوزيع ملابس عيد الأَضحى على الأسر البسيطة بمنطقتى الأسمرات والمقطم، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وقال محمود أسامة السقا، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس الشباب المصرى بالمقطم، إن الفعالية تأتي تحت شعار "يلا نساعد بعض" التى أطلقها المجلس تحت رعاية ومظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، والتى تهدف لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر البسيطة وأن تشملهم مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية اتساقا مع الجهود التى تبذلها الدولة فى ملف الرعاية والحماية الاجتماعية الذى شهد قفزة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

وأكد السقا أن الفعالية مستمرة فى توزيع الملابس على الفئات والأٍر البسيطة، بالتعاون من مديرية التضامن للوقوف على الأسر الأكثر احتياجا وحتى يصل الدعم لمستحقيه لتعم الفائدة  والمنفعة العامة، وتخفيف المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجا.

وأشار السقا إلى أن ملف حماية الفئات الأولى بالرعاية سيظل فى صدارة أولويات الدولة المصرية واهتماماتها، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وخلال السنوات الأخيرة هناك اهتمام كبير من قبل منظمات المجتمع المدنى بملف الرعاية والحماية الاجتماعية، سواء من قبل الدولة أو من قبل منظمات المجتمع المدنى، لتمديد شبكات الأمان الاجتماعى، وتعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى، وتم إطلاق البرامج والمبادرات التى من شأنها النهوض بالأوضاع المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا ودعمهم ماديًا وتمكينهم اقتصاديًا وضمان حقوقهم الإنسانية.

 

المكتب التنفيذي مجلس الشباب المصرى بالمقطم توزيع ملابس عيد الأ ضحى الاسر البسيطة

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