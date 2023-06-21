الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جهاز "دمياط الجديدة" يتفقد أعمال المرافق بمنطقة بيت الوطن

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، منطقة بيت الوطن غرب القرى السياحية، يرافقه مسؤولو الجهاز، لمتابعة أعمال تنفيذ المرافق الداخلية والطرق بالمنطقة ودفع العمل بالمشروعات.

وخلال الجولة عرض مسئولو جهة الإشراف ومهندسو التنفيذ الموقف التنفيذي للأعمال ونسب إنجاز المشروع التي بلغت ٩٥%، حيث وجّه المهندس محمد خلف الله، بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال طبقًا للجدول الزمني، ومراعاة جودة التنفيذ وعمل التنسيقات مع إدارات التشغيل والصيانة عند الاستلام لتلك الأعمال.

وأكد رئيس جهاز المدينة، أن تواجد أراضي بيت الوطن بمراحله المختلفة بدمياط الجديدة يهدف إلى تحقيق الترابط بين المواطن المصري في الخارج ووطنه عن طريق تسهيل امتلاكه للعقار بمصر، وسيتم توفير قطع أراضٍ أخرى للراغبين خلال الفترة القادمة تلبية للطلبات المقدمة فى هذا الشأن من المواطنين.

وفي ذات السياق، شهد المهندس محمد خلف الله، اصطفاف معدات الشركة القائمة بأعمال النظافة والجمع المنزلي واستعرض نماذج المعدات والسيارات الحديثة وعرض الخدمات التي تقوم بها الشركة طبقًا لأمر الإسناد الصادر للعمل بالأحياء الثالث والرابع والخامس وجنوب الحى الرابع وغرب الجامعة ومداخلها بالمدينة، وذلك بحضور مسئولي الجهاز واللجنة المشكلة.

وأكد المهندس محمد خلف الله، دعم منظومة التنمية والنظافة لتوفير الخدمات اللازمة لسكان المدينة والحفاظ على المظهر الجمالى للمشروعات القومية التى تم الانتهاء منها، بالإضافة إلى المشروعات القائمة مع التأكيد على الإدارات المعنية بمتابعة الأعمال وإعداد تقارير يومية بنسب الإنجاز والأعمال طبقًا للتكليفات الصادرة لرؤساء الأحياء.

مدينة دمياط الجديدة منطقة بيت الوطن المرافق الداخلية بيت الوطن القرى السياحية

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