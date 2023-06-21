الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مستشفى صحة المرأة بأسيوط تجري أول عملية تجميد البويضات لمريضة أورام

إجراء عملية تجميد
إجراء عملية تجميد بويضات

هنّأ الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، مستشفى صحة المرأة الجامعي بإجراء عملية  لتجميد بويضات مريضة أورام؛ للحفاظ على خصوبتها، وفرصتها في الإنجاب؛ بعد انتهاء فترة العلاج، والتي تعد الحل الأمثل للسيدات اللاتي يعانين من مرض السرطان.

وقال الدكتور المنشاوي، إن جامعة أسيوط، تحرص على رفع مستوى أداء الخدمات العلاجية بمستشفياتها الجامعية، مؤكدًا أن الجامعة تسخر كل إمكانيات مستشفياتها، وتضع خبرة كبار أساتذتها؛ لتطوير المنظومة الصحية بالكامل، وذلك في إطار الدور المجتمعي للجامعة، والتي تعمل بالتوازي مع خطط ورؤية الدولة المصرية في تحسين المنظومة الطبية في مصر.

وأكد أن عملية تجميد بويضات مريضات الأورام تمت وفقًا لبرتوكول التحالف المشترك الذى يجمع  بين قسم أمراض النساء والتوليد وقسم علاج الأورام، والذي تم توقيعه في ١٢ من فبراير ٢٠٢٣.

وأشار الدكتور محمود عبدالعليم، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية وأستاذ أمراض النساء والتوليد، أن العملية تمت بنجاح لمريضة تبلغ من العمر  ٢٩ عامًا، وتعاني من أحد أورام الدم.

وتم تجهيز الحالة عن طريق فريق التحالف المشترك بين قسم أمراض النساء والتوليد وقسم علاج الأورام والطب النووي، والذي تولى تقييم الحالة برئاسة الدكتور أحمد نصر، رئيس قسم أمراض النساء والتوليد ومدير المستشفى، والدكتور إيهاب النشار رئيس وحدة الإخصاب المساعد، والدكتور سمير شحاتة، رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي، والدكتورة هبة الله بكري المدرس  بقسم علاج الأورام، والتي قامت بتقييم الحالة، ووضع بروتوكول علاج الأورام المناسب لها، وتم سحب البويضات عن طريق الدكتور طارق عبدالراضي الأستاذ  بقسم أمراض النساء، وتم تقييم البويضات من فريق معمل الأجنة برئاسة الدكتور إيهاب النشار، وفريق معمل الأجنة المكون من الدكتور كريم سيد عبد الحميد، و الأستاذة مها خشبة.

من جهته، أضاف الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن الهدف من العملية حفظ قدرة الفتاة على الإنجاب، والذي يعد إضافة مهمة تهدف إلى إدخال تقنيات متقدمة في مجال الخدمات الصحية المقدمة في مستشفيات أسيوط الجامعية، وترجمة عملية لبروتوكول التحالف المشترك الذي يجمع  بين قسم أمراض النساء والتوليد وقسم علاج  الأورام، والذي تم توقيعه في ١٢ من فبراير ٢٠٢٣، ويهدف إلى احترام حق المريضة في الحفاظ على خصوبتها؛ رغم إصابتها بأحد أمراض الأورام، وتقديم المشورة الطبية اللازمة لها، وتوعيتها بإمكانية الحفاظ على فرصتها في الإنجاب؛ بعد انتهاء العلاج.

وأضاف الدكتور إيهاب فوزي، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسيوط، أن هذا الإنجاز يأتي ضمن جهود مستشفيات جامعة أسيوط المتواصلة في تقديم خدمات  تشخيصية وعلاجية؛ لخدمة ملايين المرضى المترددين عليها بمختلف الأقسام؛ حيث توفر المدينة الطبية المتكاملة بجامعة أسيوط، كماً هائلاً من الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين ، ومنها عمليات تُجرى لأول مرة داخل نطاق المستشفيات الجامعية ككل.

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