الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

كاريتاس مصر تشارك في مؤتمر "المجتمع المدني نحو شراكة فعالة بالجمهورية الجديدة" بالإسكندرية

كنيسة
كنيسة

احتفلت كاريتاس مصر، باليوم العالمي للاجئين، حيث ذكرت صفحة كاريتاس مصر على مواقع التواصل الاجتماعي ما يلي:

في العشرين من يونيو، نحتفي بقوة وشجاعة اللاجئين في جميع أنحاء العالم. إنهم واجهوا تحديات لا يمكن تصورها، تاركين منازلهم خلفهم لفرصة أفضل في المستقبل. نحن سعداء للإعلان عن حدث ضخم نظمته مشروع كاريتاس أيد بأيد الممول جزئيا من الاتحاد الأوروبي، ومشروع كاريتاس UNICEF ومشروع كاريتاس UNHCR نحن معًا ننظم احتفالًا خاصًا في الإسكندرية.

تمت دعوة 300 لاجئ للانضمام إلينا في يوم مليء بالأنشطة لجميع الأعمار. من ورش العمل التفاعلية إلى العروض الثقافية، ولا ننسى النهاية المثيرة: حفلة موسيقية رائعة قدمها فنانين لاجئين موهوبين!

يشجع هذا الحدث على الشمولية ويبرز صمود اللاجئين. إنه تذكير بأننا أقوى عندما نقف معًا.. فلنجتمع للاحتفال برحلاتهم، وتكريم قوتهم، وخلق عالم أكثر تعاطفًا.


وشاركت جمعية كاريتاس مصر، في مؤتمر المجتمع المدني، الذي عقدته وزارة التضامن الاجتماعي، بمكتبة الإسكندرية، تحت عنوان "نحو شراكة فعالة في الجمهورية الجديدة".

افتتح المؤتمر الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد عيد الله، مدير مكتبة الإسكندرية.

وشارك المستشار الدكتور جميل حليم، رئيس مجلس إدارة جمعية كاريتاس مصر، في الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر تحت عنوان "دور المجتمع المدني في مواجهة التطرف وتعزيز التنوع".

كذلك، شارك الدكتور أيمن صادق، مدير عام الجمعية، في جلسة بعنوان "المجتمع المدني يواجه الأزمات"، حيث عرض خبرة كاريتاس مصر، في العمل مع اللاجئين.

 

 

 

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