الأربعاء 21 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فلورنتينو بيريز يُغلق أبواب الميركاتو الصيفي ويحدد شروط ضم مبابي

فلورنتينو بيريز
فلورنتينو بيريز

قرر فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، عدم إبرام أي صفقات جديدة في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان نادي ريال مدريد قد أبرم 4 صفقات في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث استعاد خدمات براهيم دياز، وتعاقد مع كلًا من الإنجليزي جود بيلينجهام والإسبانيين فران جارسيا وخوسيلو.

بيريز يُنهي صفقات ريال مدريد الصيفية 

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن نادي ريال مدريد، برئاسة فلورنتينو بيريز، قرر إغلاق سوق الانتقالات الصيفية والاكتفاء بالصفقات الأربعة التي أبرمها النادي الملكي هذا الصيف.

وأكدت الصحيفة في تقريرها، أنه لن توجد أي تعاقدات أخرى لفريق ريال مدريد قبل انطلاق الموسم الجديد 2023-2024، وذلك تجنبًا لأي مخاطر اقتصادية قد تُصيب النادي، مثل معاناة نادي برشلونة الحالية.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، سيلعب بخطة 4-3-3 في الموسم الجديد، حيث سيعتمد على خدمات فينيسيوس جونيور كجناح أيسر، ورودريجو كمهاجم وهمي، بينما سيُضاف خوسيلو كمهاجم.

بيريز يحدد شروط التعاقد مع  كيليان مبابي

وأكدت الصحيفة، أن القميص رقم "9" الذي كان يرتديه النجم الفرنسي كريم بنزيما، سيظل فارغًا لحين التعاقد مع مهاجم قوي من العيار الثقيل، مثل هاري كين، نجم وقائد توتنهام هوتسبير، أو كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، ولكن ضمه مقابل مبلغ مقبول ليس مُبالغًا فيه، تجنبًا لحدوث أي اختلال في قوانين اللعب المالي النظيف.

وكان كريم بنزيما قد رحل عن صفوف ريال مدريد في صيف 2023 الحالي، لينضم إلى فريق اتحاد جدة السعودي.

وشددت الصحيفة الإسبانية، أن بيريز حدد شروط التعاقد مع مبابي، وهي الحصول على خدماته بالمجان، ودون مكافأة انتقال، وأن يعلن رغبته علنًا بالتوقيع مع ريال مدريد.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم الفرنسي، صاحب الـ24 عامًا، رفقة باريس سان جيرمان في صيف 2024، مع وجود بند بإمكانية التمديد لموسم إضافي، ولكن مبابي لا ينوي تجديد عقده.

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