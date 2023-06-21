الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة حلوان تشارك في فعاليات المُلتقى الدولي لهيئة تعليم الكبار

جامعة حلوان
جامعة حلوان

شاركت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، في فعاليات ملتقى "عهد" المؤتمر الدولي السابع لتعليم الكبار  CONFINTEA VI المُنعَقِد بالتعاون بين الهيئة العامة لتعليم الكبار والبيت العربي لتعلم الكبار والتنمية (عهد) في إطار عمل مراكش، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالديوان العام للهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة القاهرة، وذلك بدعوة من الدكتور محمد يحيى ناصف، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار.

ويأتي الملتقى بهدف تبادل الخبرات بين خبراء محو الأمية وتعليم الكبار على مستوى مصر والدول العربية ، وتفعيل إطار عمل مراكش للمؤتمر الدولي السابع لتعليم وتعلم الكبار.

وتضمنت فعاليات الملتقى 5 جلسات متتالية شاركت جامعة حلوان برعاية الدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ممثلة في الدكتور أحمد عبد الرشيد المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان في رئاسة فعاليات الجلسة العلمية الثالثة مؤكداً أن قضية محو الأمية وتعليم الكبار تلقى اهتماماً بالغاً في جمهورية مصر العربية من قبل القيادة السياسية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠ ومحاور التنمية المستدامة المختلفة من خلال عدة مبادرات رئاسية منها مبادرة حياة كريمة ، ومبادرة تنمية الأسرة المصرية، ومبادرة التحول الرقمي.

وشملت الجلسة أيضًا الحديث عن مبادرة التمكين نموذجًا للبحث عن مصادر التمويل، نظم تعليم الكبار في ظل إطار مراكش، شمول التعليم والتعلم في ظل إطار مراكش، التمويل في تعلم وتعليم الكبار في إطار مراكش

وانتهت الجلسة بصياغة توصيات مهمة منها أهمية مشاركة وتضافر جميع جهود المؤسسات والجهات المعنية للقضاء على مشكلة الأمية في مصر والدول العربية، لأنه لا يوجد تنمية بدون علاج قضية الأمية من جذورها بتضافر جميع الجهود على مستوى الدول المختلفة.

كما تم الحديث عن التجربة المتميزة والرائدة التي شاركت بها جامعة حلوان لمواجهة قضية الأمية في مصر في إطار المشاركة في المبادرة الرئاسية لإعلان مصر خالية من الأمية في الجمهورية الجديدة مصر ٢٠٣٠، حيث أسفرت نتائج هذه التجربة المتميزة والرائدة لجامعة حلوان، عن تحرير عدد ١٥٢٩٤ مواطنًا ومواطنة من الأمية على مدار عشرة دورات امتحانية متتالية في ثلاثة عشر محافظة من محافظات مصر بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بفروعها وإداراتها المختلفة.

بالإضافة إلى إنشاء مركز للمشروع القومي لمحو الأمية تابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمبنى رئاسة الجامعة، من أجل استدامة تعظيم جهود جامعة حلوان العريقة في تحرير أبناء الوطن من الأمية في المناطق الجغرافية المحيطة بها والمناطق الأكثر احتياجاً، هذا بالإضافة إلى تشكيل لجنة تنسيقية عليا لإدارة فعاليات المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى الجامعة، وتوسيع خطة مشاركة جامعة حلوان في المشروع القومي لمحو الأمية بالتنسيق والتعاون مع إدارات الكليات المشاركة وإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار بموجب بروتوكول التعاون المبرم بين جامعة حلوان والهيئة العامة تعليم الكبار.

استدامة ئيس عبد الفتاح السيسي التعليم والتعلم التنمية المستدامة الهيئة العامة لتعليم الكبار التنمية المستدامة ا التحول الرقمي التحول الرقم البيت العربي

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