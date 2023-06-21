الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السيسي مرّ من هُنا.. مطار برنيس نقلة نوعية في تنمية جنوب البحر الأحمر

مطار برنيس
مطار برنيس

لم تكن البحر الأحمر غائبة عن قطار التنمية الذي يقوده الرئيس عبدالفتاح السيسي على مذار السنوات السابقة، من خلال مشروعات تفاجئ بها أهالي المحافظة نفسهم وكأنها أنشئت في عشيةٍ وضحاها، ليأتي بين تلك الأعمال مشروع مطار برنيس الذي صنفه سكان المحافظة أنه أول خطوة نحو استغلال موارد محافظتهم وجذب الاستثمار.

ويُعد مطار برنيس الدولي الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى في شهر يناير من العام الماضي، بين أهم المشروعات التي شهدتها محافظة البحر الأحمر في السنوات الأخيرة، ويساهم في جذب الاستثمار وفتح آفاق جديدة لشريان التنمية في جنوب المحافظة، والتي من المناطق الواعدة مستقبلًا، خاضة مع الشواطئ البِكر والتي تبعد عن مدينة مرسى علم بحوالي 160 كليو مترًا تقريبًا، وتحديدًا بمنطقة الشلاتين جنوبي المحافظة، لتكون تلك المنطقة الصحراوية الساحلية جزءًا من خريطة السياحة المصرية مستقبلًا، حيث صُمّم مطار برنيس الدولي في وقت قياسي وبأعلى المعايير والمواصفات العالمية في مجال المطارات.

وبلغت تكلفة إنشاء المطار حوالي 2.3 مليار جنيه، ويتكون من ممر بطول 3650 متراً، وعرض 60 متراً، وترمك مدني يسع نحو 8 طائرات، وصالة ركاب بسعة 600 راكب في الساعة، وبرج للمراقبة بارتفاع 58 متراً و47 منشأ فنيّ وإداري وخدمي، ويحتوي المطار على ممر يتخطى حاجز الـ3.5 كيلو متر.

وصنف أهالي البحر الأحمر مطار برنيس بأنه نقلة نوعية في خريطة السياحة بالمحافظة خاصة أن جنوب البحر الأحمر بهِ مميزات طبيعية من شواطئ ومعادن تجعل الاستثمار بها رابحًا لفتح مشروعات متعددة منها السياحة والتعدين وغيرها، حيث أن منطقة برنيس وشلاتين عامة احد أهم المناطق الواعدة في الاستثمار السياحي مستقبلًا وخاصة لما تحويه من طبيعة خلابة وشواطئ فريدة من نوعها، وتوفير خدمات لوجستية تساعد في جذب رؤس الأموال والاستثمار بها سيكون له عوائد كبيرة للمستثمرين والدولة من خلال فتح أفاق جديدة وفرص استتثمار وتوفير فرص عمل للشباب.

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