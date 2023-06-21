إسلام جابر يصل لحضور جلسة المعارضة على حبسه في "الزواج العرفي"

وصل اليوم الأربعاء، إسلام جابر لاعب نادي الزمالك السابق، لمحكمة جنح الهرم لحضور جلسة المعارضة على حكم حبسه سنة مع الشغل والنفاذ، مع إلزامه بالمصاريف في قضية سرقة عقد الزواج العرفي.

وكانت محكمة جنح الهرم قضت في وقت سابق على اللاعب بحكم "سنة مع الشغل والنفاذ" مع إلزامه بالمصاريف، في قضية رقم 57069 جنح الهرم، بسرقة عقد الزواج العرفي.

وقضت محكمة الأسرة بالعمرانية برفض دعوى إثبات نسب أقامتها سيدة ضد إسلام جابر لاعب الزمالك السابق.

وكانت سيدة في العقد الثالث من عمرها حرَّرت محضرًا ضد لاعب كرة قدم شهير تتهمه فيه بالزواج منها عرفيًّا وحملها منه وسرقته ورقتي الزواج العرفي وعدم اعترافه بالجنين والتهرب منها.