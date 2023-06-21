الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

برلمانى: تخطي الأزمة الاقتصادية وجلب الاستثمارات أبرز مناقشات جلسة الحوار الوطني

الدكتور إبراهيم البكر
الدكتور إبراهيم البكر

قال الدكتور إبراهيم البكر أمين مساعد لجنة العلاقات الدولية بحزب الجيل الديمقراطي، أن جلسة الحوار الوطني الأخيره ضمن المحور الاقتصادي فريدة وخاصة لمناقشة المشكلات التي تواجه مصر وبحث جذب استثمارات، ليتم طرح حلول وتوصيات يتم اعتمادها كما أوصى الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وأضاف “بكر” للدستور أن من ضمن القضايا الاقتصادية التي طرحت للمناقشة الإعفاءات الجمركية وتوسيع رقعة الصناعة في كافة المجالات والمعيار الاساسي الذي لابد من تواجده في التمثيل التجاري في السفارات، وغيرها من القضايا التي تثمن تاريخ مصر العريق المعروف بقدرته الاقتصاديه والسياسية و تعزز مكانتها الرائده بين الدول. 

وعقدت جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني حول إصلاح إدارة المالية العامة، لمناقشة شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، والجلسة الأخرى حول السياسات الصناعية كأول جلسة مشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص.

يتضمن المحور الاقتصادي ثماني لجان، هى لجنة التضخم وغلاء الأسعار، لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة لمناقشة أهم القضايا الاقتصادية ومنها الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار والإجراءات السريعة المتخذه، الوضع الحالي للسياسة المالية والمشكلات الراهنة وآليات الإصلاح، وهيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة.

الحوار الوطنى المحور الاقتصادي المحور الاقتصادي في الحوار الوطني توصيات توصيات الحوار الوطني

الأكثر قراءة

"البريد" يحذر من رسائل تخترق حسابات العملاء: "لا تضغطوا على الروابط المجهولة"

غدًا.. انطلاق قمة "ميثاق التمويل العالمى" بمشاركة الرئيس السيسى

أثناء اللهو بالمرجيحة.. مصرع طالب بالصف السادس الابتدائي في البحيرة

محافظ الإسكندرية يوجه بالتصدى لجميع أشكال التعديات والإشغالات وإغلاق المنشآت المخالفة

"المتحدة" تستضيف نويل روبرتسون فى زيارة إلى المتحف المصرى الكبير

الغضبان: الشباب الثروة الحقيقية لمصر ويجب استغلال أفكارهم وآرائهم البناءة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

من يناير 2011م إلى 30 يونيو 2013م.. وخُطب الإثم والبراءة!

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

وائل لطفي

«على مبارك» و«النديم» مثلًا!

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين "الأكثر تطرفاً" يُحكم السيطرة على الكيان الصهيوني

جلال حمام

مصر.. رأس حربة الخير

ماجد حبته

يوم عالمى مختلف للاجئين

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب بضغط دولى للتهدئة.. وإسرائيل تعزز وجودها بالضفة

حرب واسعة أم هجوم مُركّز؟.. خيارات إسرائيل فى جنين

إصابة 7 إسرائيليين فى حادث إطلاق نار برام الله