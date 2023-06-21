برلمانى: تخطي الأزمة الاقتصادية وجلب الاستثمارات أبرز مناقشات جلسة الحوار الوطني

قال الدكتور إبراهيم البكر أمين مساعد لجنة العلاقات الدولية بحزب الجيل الديمقراطي، أن جلسة الحوار الوطني الأخيره ضمن المحور الاقتصادي فريدة وخاصة لمناقشة المشكلات التي تواجه مصر وبحث جذب استثمارات، ليتم طرح حلول وتوصيات يتم اعتمادها كما أوصى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف “بكر” للدستور أن من ضمن القضايا الاقتصادية التي طرحت للمناقشة الإعفاءات الجمركية وتوسيع رقعة الصناعة في كافة المجالات والمعيار الاساسي الذي لابد من تواجده في التمثيل التجاري في السفارات، وغيرها من القضايا التي تثمن تاريخ مصر العريق المعروف بقدرته الاقتصاديه والسياسية و تعزز مكانتها الرائده بين الدول.

وعقدت جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني حول إصلاح إدارة المالية العامة، لمناقشة شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، والجلسة الأخرى حول السياسات الصناعية كأول جلسة مشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص.

يتضمن المحور الاقتصادي ثماني لجان، هى لجنة التضخم وغلاء الأسعار، لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة لمناقشة أهم القضايا الاقتصادية ومنها الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار والإجراءات السريعة المتخذه، الوضع الحالي للسياسة المالية والمشكلات الراهنة وآليات الإصلاح، وهيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة.