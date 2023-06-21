الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانيء
موانيء

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 543 شاحنة و96 سيارة، وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، 218 شاحنة و82 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع ، 325 شاحنة و 14 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل فيما غادر الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى امل ، الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1500 طن بضائع و155 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة، 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1610 راكب بموانيها.

تداول 10الاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر تداول 10آلاف طن بضائع عامة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ بموانئ البحر الأحمر البحر الاحمر

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