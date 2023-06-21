تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 543 شاحنة و96 سيارة، وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، 218 شاحنة و82 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع ، 325 شاحنة و 14 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل فيما غادر الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى امل ، الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1500 طن بضائع و155 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وايلة،

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1610 راكب بموانيها.