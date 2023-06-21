الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

أبرز فعاليات الكنيسة الارثوذكسية بالتزامن مع صوم الرسل 2023

كنيسة
كنيسة

شهدت الكنيسة القبطية الارثوذكسية خلال الفترة الماضية عددًا من الفعاليات، وذلك بالتزامن مع صوم الرسل 2023.

شمامسة جدد في نهضة رئيس الملائكة ميخائيل بالمعادي 

احتفلت إيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام بنهضة رئيس الملائكة ميخائيل، والذي تحتفل بتذكاره الكنيسة القبطية امس، حيث صلى نيافة الأنبا دانيال مطران الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس القداس الإلهي، أمس، في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمعادي، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ٦ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، للخدمة بالكنيسة ذاتها. 
كما شجع نيافته الفتيات اللاتي حفظن ألحان ومردات القداس في فصول تعليم الألحان بالكنيسة.

تدشين أواني خدمة في المنصورة


وكان قد صلى الأنبا صليب أسقف إيبارشية ميت غمر وتوابعها والنائب البابوي لإيبارشية المنصورة وتوابعها، ، القداس الإلهي بكاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالمنصورة بمناسبة عيد رئيس الملائكة ميخائيل، وخلاله دشن نيافته عددًا من أواني خدمة المذبح وبعض الأيقونات.
وفي السياق ذاته تفقد نيافته أعمال بناء كنيسة القديس مار يوحنا الحبيب بميت غمر.

يذكر أنه كانت قد بدأت الكنيسة صوم الرسل، بداية من الإثنين 5 يونيو 2023، حتى 12 يوليو 2023، أي 37 يومًا متصلاً.

ويعد صوم الرسل من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة، والتي يسمح فيها بأكل السمك، ماعدا يومي الجمعة والسبت.

ويعد صوم الرسل أول الأصوام الكنسية، التي تبدأها الكنيسة بعد فترة الخماسين المقدسة التي تعقب عيد القيامة المجيد.

وصوم الرسل كان أول صيام صامته الكنيسة المسيحية لأن الرسل صاموا هذا الصيام.
ومدة الصوم متغيرة، ويحدده تاريخ عيد القيامة، بعد 8 أسابيع من عيد الفصح يأتي يوم الأحد لجميع القديسين. في اليوم التالي، الاثنين، يبدأ صوم الرسل. يستمر الصوم حتى 12 يوليو عيد الرسولين بطرس و‌بولس وقد تصل مدة الصوم إلى 42 يوماً.

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