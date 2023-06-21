الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اليوم.. هيئة قناة السويس تُنظم مؤتمرًا عالميًا للكشف عن إنجازاتها خلال عام

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

يعقد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا، بحضور كافة وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وذلك للكشف عن إيرادات الهيئة وما حققته من إنجازات وإعلان حصادها، تزامنًا مع انتهاء العام المالي.

ويقام المؤتمر بمحافظة السويس، كما تتضمن فعاليات المؤتمر إجراء جولة بمشروع تطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس.  

تفاصيل مشروع تطوير القطاع الجنوبي من القناة
وكان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قد أعلن أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي من القناة يستهدف ازدواج المنطقة من الكيلو 122 إلى الكيلو 132 ترقيم قناة بطول 10 كيلو تضاف إلى قناة السويس الجديدة، مشيرًا إلى أن المشروع يزيد من طول القناة الجديدة لتصبح 82 كم بدلاً من 72 كم، إلى جانب توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو 132 حتى الكيلو 162 ترقيم قناة، والمخطط الانتهاء منه خلال العام الجاري.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي يتيح مزايا ملاحية متعددة لمساهمته في زيادة نسبة الأجزاء المزدوجة بالقناة لتصل لنحو 63% من إجمالي طول المجرى الملاحي، مشيرًا إلى أن المشروع تنعكس نتيجته على زيادة القدرة التصريفية للقناة، وزيادة عامل الأمان الملاحي بنسبة 28% وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بواقع 6 سفن إضافية لتظل القناة الممر الملاحي الأسرع والأقصر والأكثر أمانًا.

قناة السويس تحقق عائد 2.3 مليار دولار بزيادة 35% في الربع الأول من العام الجاري
كما أعلن الفريق أسامة ربيع، في وقت سابق، أن قناة السويس حققت عائد 2.3 مليار دولار بزيادة 35% في الربع الأول من العام الجاري، مشيرًا إلى أنهم أنهوا 86% من مشروع تطوير القطاع الجنوبي وسيتم إنجازه في وقت قريب.

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