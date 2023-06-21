الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

العثور على جثة رجل أربعينى غارق بمياه النيل فى المعصرة

غريق
غريق

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة وقوات الإنقاذ النهري، تحت إشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة، على جثمان رجل في العقد الرابع  من عمره غارقًا بمياه النيل بكورنيش النيل بمنطقة ركن فاروق دائرة قسم شرطة المعصرة.

وتم انتشال الجثمان بمعرفة قوات الإنقاذ النهري بالقاهرة ويكثف رجال المباحث من جهودهم لحل لغز العثور علي الجثة.

كانت البداية، عندما أخطرت الخدمات الأمنية المعينة بمحور الكورنيش بوجود شخص غريق أمام ركن فاروق بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين العثور على جثة رجل في العقد الرابع من عمره يرتدي شورت أسود وجاري تكثيف التحريات للوصول إلى هويته.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن العاصمة، أمر بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وتحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أجهزة الأمنية اجراء التحريات أربع اشرف اشرف الجندي الأجهزة الأمني الأم

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