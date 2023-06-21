ضياء رشوان عن 30 يونيو: الشعب قال كلمته

أوضح الكاتب الصحفي ضياء رشوان، الفرق بين يونيو 2013 ويونيو 2023، قائلاً: "إن الأمور لا تتضح إلا لمن رأى الحالتين، من شاهد 30 يونيو 2013 وقبلها 25 يناير، ومن ثم شاهد كيف اختلف لوضع خلال 10 سنوات".

وأضاف الكاتب الصحفي ضياء رشوان، خلال لقاءه ببرنامج حديث الأخبار الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية extra news، أنه بعد 10 سنوات على مرور ثورة 30 يونيو، يمكن أن نقول ماذا كان من الممكن أن يحدث لو لم تحدث ثورة 30 يونيو، لافتاً إلى أن هناك أسئلة لا يفكر فيها المواطنين وتنساها، ومن ثم يعتبرون ما نحن فيه الآن متواجد منذ زمن وسيظل متواجد، معقبا: " ما نحن عليه الآن بعد ثورة 30 يونيو، كان من الممكن أن يكون مختلفًا تماماً"

وتابع: "أقول للمصريين خدوا بالكم.. لو لم تحدث ثورة 30 يونيو كان المصير هو حكم الأمر الواقع الذي كان سيصل إلى درجة لا يمكن لأحد أن يتخيلها، كانت ستمارس البلطجة والعصف بالناس وسوف تظهر كل مشاعر الانتقام، وقد رأينا مشاعر الانتقام التي ظهرت من خلال التفجيرات في الشوارع بعد 30 يونيو".

وأشار إلى أن 30 يونيو هي ثورة الشعب، لافتاً إلى أنه لولا نزول الشعب لما كانت الثورة، مؤكدًا أن الشعب هو من قال كلمته.