10 سنوات على ثورة 30 يونيو.. مشروع "سينما الشعب" لكل المصريين

10 سنوات على ثورة 30 يونيو، غيرت وجه مصر في كافة المجالات ومن بينها المجال الثقافي، فقد شهد العقد المنصرم إطلاق عدة مبادرات ثقافية وفنية لأول مرة، تقدمها وزارة الثقافة المصرية، ومنها مبادرة “سينما الشعب”.

وجاءت المبادرة لكسر احتكار أصحاب دور العرض السينمائي للفن السابع، وتيسير على المواطنين في تقليل أسعار تذاكر العروض السينمائية، حتى أنها وصلت إلى 20 جنيها مع بداية إطلاق المبادرة في شهر مايو من العام المنصرم 2022.

وجاءت مبادرة “سينما الشعب”، من منطلق تحقيق العدالة الثقافية والاستشمار الفني، من خلال مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة في المبادرة، لتخصيص دور عرض في أكثر من 17 محافظة مصرية من خلال قصور الثقافة في هذه المحافظات.

تهدف “سينما الشعب”، إلى جعل الفن السينمائي متاحا لكل المصريين، من خلال تخفيض أسعار التذاكر وطرح الأفلام في قصور الثقافة بالمحافظات وبالتالي التغلب علي مشكلة غياب دور العرض السينمائي في بعض المحافظات والأقاليم والمراكز البعيدة عن القاهرة والإسكندرية، والتي تفتقد لدور العرض السينمائي.

وشهدت المرحلة الأولى من “سينما الشعب” إقبالا كبيرا من الجماهير المتعطشة إلى الفن، وكان أول عرض في المبادرة لفيلم “واحد تاني” للفنان أحمد حلمي، وعرض الفيلم في خمس دور عرض سينمائي في محافظات: قنا، سينما السادات وشبين الكوم بالمنوفية، ومكتبة البحر الأعظم بالجيزة.

بالتزامن مع احتفالات المصريين بذكرى ثورة 30 يونيو التاسعة 2022، أطلقت المرحلة السادسة من سينما الشعب، وضمت 5 قصور ثقافة في محافظات: أسيوط، البحيرة، شرم الشيخ، المحلة الكبرى، الوادي الجديد، المركز الثقافي بطنطا، المركز الثقافي في بورسعيد، وقصر ثقافة الإسماعيلية، حيث عرض فيلم “كيرة والجن” للنجم كريم عبد العزيز.

وخلال عيد الفطر الماضي في أبريل 2023، شهدت مبادرة سينما الشعب توسعا في عدد قصور الثقافة والمحافظات التي خرجت إليها المبادرة، في أكثر من 19 موقعا ثقافيا في 17 محافظة، وتجاوزت إيرادات أول يوم عرض المليوني جنيه.

ــ سينما الشعب في العريش

وخلال مطلع العام الجاري 2023، انطلقت مبادرة مشروع سينما الشعب في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وفي أقصى الجنوب بصعيد مصر، تحديدا في مدينة الأقصر، بالتزامن مع افتتاح سينما الشعب في روض الفرج وبورسعيد، ليصل عدد السينمات التي تقدم عروض سينما الشعب 20 دار عرض في 17 محافظة مصرية، ومن المقرر طرح فيلم “بيت الروبي” بسينما الشعب، خلال عيد الأضحى.

يهدف مشروع سينما الشعب الذي يشرف عليه الفنان تامر عبد المنعم، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى الاهتمام بالشباب وكافة شرائح المجتمع المصري وتقديم الخدمات الثقافية، بأسعار ميسرة وفي متناول الجميع، حيث يرفع مشروع سينما الشعب شعار: “سينما النهاردة بأسعار زمان”.

كما يهدف المشروع إلى نشر الثقافة السينمائية في كافة ربوع مصر، وهو واحد من سلسلة خدمات ثقافية تقدمها وزارة الثقافة، تفعيلا لدور الدولة المصرية في حياة كريمة لكل المصريين.