الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير أوروبى: دعوة 13 دولة لبدء "تحقيقات عاجلة" فى الذكاء الاصطناعى التوليدى

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي التوليدي

دعت مجموعات المستهلكين في الاتحاد الأوروبي 13 دولة أوروبي إلى بدء "تحقيقات عاجلة" في الذكاء الاصطناعي التوليدي، وفقا لموقع "يورونيوز" الأوروبي.

 

كما تدعو المجموعات الحكومات إلى تطبيق التشريعات القائمة لحماية المستهلكين.

 

وقال الموقع الأوروبي إن الذكاء الاصطناعي التوليدي هو نوع من الذكاء الاصطناعي يمكنه إنشاء نصوص وصور وفيديو ومحتويات أخرى تشبه المحتوى الذي أنشأه البشر.

 

قالت أورسولا باشل ، نائبة المدير العام لمنظمة المستهلك الأوروبية:"لقد فتح الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل شات جي بي تي جميع أنواع الاحتمالات للمستهلكين، ولكن هناك مخاوف جدية بشأن الكيفية التي يمكن بها لهذه الأنظمة أن تخدع الناس وتتلاعب بهم وتؤذيهم بالوضع الحالي، ويمكن استخدامها أيضًا لنشر معلومات مضللة ، وإدامة التحيزات القائمة التي تزيد من التمييز ، أو تُستخدم في الاحتيال.

 

وتابع التقرير منذ إطلاق تطبيق شات جي بي تي في أواخر العام الماضي، ورد أنه سجل الرقم القياسي لأسرع قاعدة مستخدمين نموًا وأثار المزيد من النقاش حول سرعة تطوير الذكاء الاصطناعي وكيفية تنظيمه.

 

وسلط التقرير الضوء على تهديد المخرجات غير الدقيقة واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي للتلاعب بالمستهلكين، كما غطى التقرير المخاوف المتعلقة بالأمان والخصوصية وأتمتة المهام البشرية والتأثير البيئي للذكاء الاصطناعي.

 

قال باشل: "ندعو سلطات السلامة والبيانات وحماية المستهلك إلى بدء التحقيقات الآن وعدم الانتظار بلا حراك لحدوث جميع أنواع الضرر الذي يلحق بالمستهلكين قبل أن يتخذوا أي إجراء".

 

ووافق البرلمان الأوروبي على موقفهم التفاوضي بشأن قانون ذكاء اصطناعي واسع النطاق الأسبوع الماضي ، وأيد حظرا شاملا على أدوات التعرف على الوجه التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في الوقت الحقيقي وحظر الاستخدامات التدخلية والتمييزية للتكنولوجيا من بين تدابير أخرى.

 

وتم اقتراح قانون الذكاء الاصطناعي لأول مرة من قبل المفوضية الأوروبية في عام 2021 ويأمل الاتحاد الأوروبي في إنهاء المفاوضات بحلول نهاية العام. سيكون هذا أول قانون شامل ينظم الذكاء الاصطناعي.

الاتحاد الأوروبي الاوروبي التشريعات الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي التوليدي المفاوضات المستهلكين

الأكثر قراءة

محمد سلماوى يكشف لـ"الشاهد" كواليس الاجتماع لسحب الثقة من مرسى

سلماوى لـ"الشاهد": الرئيس الفلسطينى ترجى مرسى ليرفض توطين الفلسطينيين فى سيناء

المرور: الرادارات الحديثة تلتقط 1274 مخالفة مرورية خلال ٢٤ ساعة

10 سنوات على ثورة 30 يونيو.. مشروع "سينما الشعب" لكل المصريين

رونالدو يقود البرتغال لانتصار صعب على أيسلندا فى تصفيات يورو 2024

"الداخلية" توضح حقيقة مقتل 4 أشخاص خلال مداهمة أمنية بأسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

من يناير 2011م إلى 30 يونيو 2013م.. وخُطب الإثم والبراءة!

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

وائل لطفي

«على مبارك» و«النديم» مثلًا!

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين "الأكثر تطرفاً" يُحكم السيطرة على الكيان الصهيوني

جلال حمام

مصر.. رأس حربة الخير

ماجد حبته

يوم عالمى مختلف للاجئين

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبي": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

حرب واسعة أم هجوم مُركّز؟.. خيارات إسرائيل فى جنين

إصابة 7 إسرائيليين فى حادث إطلاق نار برام الله

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يعد تمردا على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة