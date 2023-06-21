تقرير أوروبى: دعوة 13 دولة لبدء "تحقيقات عاجلة" فى الذكاء الاصطناعى التوليدى

دعت مجموعات المستهلكين في الاتحاد الأوروبي 13 دولة أوروبي إلى بدء "تحقيقات عاجلة" في الذكاء الاصطناعي التوليدي، وفقا لموقع "يورونيوز" الأوروبي.

كما تدعو المجموعات الحكومات إلى تطبيق التشريعات القائمة لحماية المستهلكين.

وقال الموقع الأوروبي إن الذكاء الاصطناعي التوليدي هو نوع من الذكاء الاصطناعي يمكنه إنشاء نصوص وصور وفيديو ومحتويات أخرى تشبه المحتوى الذي أنشأه البشر.

قالت أورسولا باشل ، نائبة المدير العام لمنظمة المستهلك الأوروبية:"لقد فتح الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل شات جي بي تي جميع أنواع الاحتمالات للمستهلكين، ولكن هناك مخاوف جدية بشأن الكيفية التي يمكن بها لهذه الأنظمة أن تخدع الناس وتتلاعب بهم وتؤذيهم بالوضع الحالي، ويمكن استخدامها أيضًا لنشر معلومات مضللة ، وإدامة التحيزات القائمة التي تزيد من التمييز ، أو تُستخدم في الاحتيال.

وتابع التقرير منذ إطلاق تطبيق شات جي بي تي في أواخر العام الماضي، ورد أنه سجل الرقم القياسي لأسرع قاعدة مستخدمين نموًا وأثار المزيد من النقاش حول سرعة تطوير الذكاء الاصطناعي وكيفية تنظيمه.

وسلط التقرير الضوء على تهديد المخرجات غير الدقيقة واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي للتلاعب بالمستهلكين، كما غطى التقرير المخاوف المتعلقة بالأمان والخصوصية وأتمتة المهام البشرية والتأثير البيئي للذكاء الاصطناعي.

قال باشل: "ندعو سلطات السلامة والبيانات وحماية المستهلك إلى بدء التحقيقات الآن وعدم الانتظار بلا حراك لحدوث جميع أنواع الضرر الذي يلحق بالمستهلكين قبل أن يتخذوا أي إجراء".

ووافق البرلمان الأوروبي على موقفهم التفاوضي بشأن قانون ذكاء اصطناعي واسع النطاق الأسبوع الماضي ، وأيد حظرا شاملا على أدوات التعرف على الوجه التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في الوقت الحقيقي وحظر الاستخدامات التدخلية والتمييزية للتكنولوجيا من بين تدابير أخرى.

وتم اقتراح قانون الذكاء الاصطناعي لأول مرة من قبل المفوضية الأوروبية في عام 2021 ويأمل الاتحاد الأوروبي في إنهاء المفاوضات بحلول نهاية العام. سيكون هذا أول قانون شامل ينظم الذكاء الاصطناعي.