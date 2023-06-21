الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سلماوى لـ"الشاهد": الرئيس الفلسطينى ترجى مرسى ليرفض توطين الفلسطينيين فى سيناء

الكاتب والروائي محمد
الكاتب والروائي محمد سلماوي

قال الكاتب والروائي محمد سلماوي، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، كان في زيارة مفاجئة لمصر لمقابة الرئيس الراحل محمد مرسي، ليطلب منه رفض الخطة الإسرائيلية بتوطين الفلسطينيين في سيناء من خلال إنشاء دولة في غزة تأخذ جزء من صحراء سيناء، ويتركوا الضفة الغربية والقدس لإسرائيل.

 

وأضاف خلال شهادته في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس الفلسطيني أخبره أنه جاء ليقول لمرسي "أرجوك لا تقبل الخطة الإسرائيلية لإنشاء دولة فلسطينية في غزة وتقتطع جزء من سيناء".

 

ولفت إلى أن الرئيس الفلسطيني فوجيء أن محمد مرسي وافق على الخطة الإسرائيلية، واتهم أبو مازن أنه غاضب لنفسه بسبب أن القيادة ستكون لحماس، فرد أبو مازن عليه "هل تتصور أن يقبل المصريين التنازل عن سيناء، التي دفعوا ثمنها من دمائهم؟".

 

يذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

 

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

محمد سلماوى الشاهد برنامج الشاهد مرسى توطين الفلسطينيين في سيناء

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