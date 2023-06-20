الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 3 عاطلين لسرقتهم محل هواتف محمولة بالمطرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة المطرية، اليوم، حبس 3 عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة محل هواتف محمولة بأسلوب كسر القفل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

 

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.


وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة المطرية من أحد المواطنين يفيد بسرقة محل هواتف المحمولة الخاصة بيه وباجراء التحريات الأمنية اللازمة باستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم  وبسؤالهم أقروا بارتكابهم جريمة سرقة  محل هواتف محمولة بهدف بيعها والتربح والكسب الغير مشروع منها.


باستدعاء مالك المحل تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.

 

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