الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر تحيي ذكرى "شهداء سيفو"

كنيسة
كنيسة

أحيت الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر الذكرى السنوية الثامنة بعد المئة لشهداء الإبادة السريانية على يد العثمانيين، وذلك برئاسة الأب الربان فيليبس عيسى كاهن الكنيسة وحضور الحبر الجليل المطران أشود مناتسكانيان، مطران الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية في مصر، ولفيف من كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

شارك في الاحتفال السيد السفير هان ماوريتس شخابفلد، سفير المملكة الهولندية في مصر، ومندوبين عن السفارتَين السورية والأرمنية، وعن الأزهر  الشريف والأوقاف المصرية، وبعض المسؤولين الدبلوماسيين والنواب والإعلاميين.

بدأ الحفل بكلمة عن الخلفية التاريخية لتلك المذابح التي حدثت سنة ١٩١٥، ثم أدى كورال السيدة العذراء السرياني الأرثوذكسي باقة من الترانيم الروحية باللغتَين السريانية والعربية، وتم عرض فيلم تسجيلي عن الحدث. 

بعد ذلك ألقى قدس القس الدكتور باسيليوس صبحي، كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم في الزيتون، وأستاذ التاريخ الكنسي في الكلية الإكليريكية في الكاتدرائية المرقسية، كلمة تاريخية عن المذابح السريانية، وعن مشاركة كافة أطياف المجتمع المصري في استضافة ضحايا تلك المذابح. 

في ختام الحفل طافت الفرقة الكشفية السريانية الأرثوذكسية في الكنيسة بأيقونة الشهداء، مع وقع طبول المجموعة النحاسية بالألحان المحببة، ثم أشعل الأب الربان مع نيافة المطران شعلة الاحتفال، وأوقد المشاركون الشموع أمام النصب التذكاري للشهداء.

في الختام اشترك راعي الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر الأب الربان فيليبس عيسى كاهن الكنيسة، في الصلاة الخاصة بالحدث باللغتَين السريانية والأرمنية، واختتمت الاحتفالية بالصلاة الربانية.

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